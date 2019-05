Live-Ticker: Karlsruher SC gegen SV Waldhof

Anzeige

Zum Abschluss der erfolgreichen Saison des Karlsruher SC wartet auf die Zweitliga-Aufsteiger nochmal ein echtes Prestige-Duell. Am Sonntag gastiert der SV Waldhof zum Endspiel des bfv-Pokals im Wildparkstadion. Die BNN berichten live per Ticker.

„Die Pflicht haben wir diese Saison erfüllt, jetzt kommt nur noch die Kür“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz in der Pressekonferenz am Freitag. Der Trainer will den Fans einen schönen Saisonabschluss bieten. Dabei ist es durchaus möglich, dass auch der ein oder andere Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance bekommt.

Vor dem Prestige-Duell mit den Waldhöfern hat die Polizei bekannt gegeben, dass 1.000 Beamte im Einsatz sein werden. Mit Drohnen, mindestens einem Wasserwerfer und einer Reiterstaffel fahren die Sicherheitskräfte schwere Geschütze auf, um für Sicherheit zu sorgen.