Live-Ticker: KSC empfängt Jahn Regensburg

Der KSC empfängt den SSV Jahn Regensburg. Das weckt böse Erinnerungen an das letzte Duell zwischen den beiden Teams in einem Pflichtspiel. 2012 stieg der KSC in der Relegation gegen Regensburg in die dritte Liga ab. Damit die Karlsruher nicht in Richtung Abstiegsränge rutschen, müssen sie nach acht Spielen ohne Sieg wieder dreifach punkten. Alles zum Spiel gibt es im Live-Ticker.

Mit den Regensburgern kommt am Freitagabend (18.30 Uhr) eine der Überraschungsmannschaften der 2. Bundesliga in den Wildpark. Unter Coach Mersad Selimbegovic haben die Oberpfälzer bereits 20 Punkte auf dem Konto und sind aktuell Fünfter.

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer sprach im Vorfeld der Partie davon, dass seine Mannschaft mit 16 Zählern derzeit im Soll sei. Kreuzer forderte aber auch, dass die Karlsruher „realistischer“ Fußball spielen müssten.