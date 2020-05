Live-Ticker: KSC empfängt SV Darmstadt 98 im Geisterspiel

Anzeige

Der Fußball ist zrück – im Geisterspielformat. Der KSC spielt zum Wiedereinstieg zuhause gegen den SV Darmstadt 98. Anpfiff ist um 13 Uhr. Der Karlsruher SC muss trotz schwieriger Ausgangslage im Abstiegskampf punkten.

Was soll aus dieser Spielzeit nur werden? Ob sie wirklich beendet werden kann oder doch einen Abbruch erlebt: Kaffeesatzleserei, für den Moment. Christian Eichner weiß nur eines, weil das sagt ihm die Tabelle der Zweiten Liga: Er braucht mit der Mannschaft des Karlsruher SC Punkte, die ersten drei beim Start in die Geisterspiel-Serie an diesem Samstag (13 Uhr) gegen den Tabellensechsten SV Darmstadt 98 wären wichtig.

Die Überlegung, dass im Falle des Abbruchs die letzten beiden der Liga-Rangliste die Hunde beißen sollen, so Überlegungen bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), unterstreichen diese Einschätzung. Dynamo Dresden (24 Punkte), deren Mannschaft und Trainerteam sich in Quarantäne befindet, ist Letzter und steht aktuell nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter dem punktgleichen KSC. In Reichweite: SV Wehen Wiesbaden (25).

KSC-Trainer Christian Eichner will nun den Fokus darauf legen, in der wieder startenden Runde so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Denn bei einem vorzeitigen Saisonabbruch würde der KSC auf dem jetzigen Tabellenplatz absteigen. Das will Eichner unter allen Umständen verhindern.

Nicht alle Fans sind damit einverstanden, dass die Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden. Die Polizei hat sich auf eventuelle Aktionen der Fans vorbereitet. Und auch sonst wird nicht vieles so wie üblich ablaufen können.