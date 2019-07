Live-Ticker: KSC misst sich bei Blitzturnier mit Hertha und Sturm Graz

Anzeige

Zwei Wochen noch ehe der KSC gegen den SV Wehen Wiesbaden (28. Juli) wieder Zweitliga-Luft schnuppern darf: Nach dem großteils erfolgreichen Test-Duellen während des Trainingslagers in Waidring (Österreich) misst sich der Karlsruher SC zum Ende der Vorbereitung mit den Erstligisten Hertha BSC und SK Sturm Graz (Österreich) in einem Blitzturnier, zeitgleich auch das Jubiläumsturnier zum 125. Geburtstag des KSC. Alles über die drei 45-minütigen Partien lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Passend zum Jubiläumsturnier kommen mit den Berlinern und dem Team aus der Steiermark zwei Vereine, deren Fans eng mit Karlsruher Anhänger befreundet sind. Für den Ex-Herthaner und neuen KSC-Keeper, Marius Gersbeck ist es sogar ein direktes Wiedersehen mit dem alten Arbeitgeber. Der Torwart wurde im Juni verpflichtet.

Leichte Verletzungsprobleme beim KSC

Der KSC-Tross kam erst unter der Woche aus dem Trainingslager in Österreich zurück und hatte auch ein paar angeschlagene Spieler im Gepäck. Unter anderem Marc Lorenz geht aber davon aus, in zwei Wochen zum Liga-Start bei den Hessen aus Wiesbaden fit zu sein. Start des Turniers ist um 14 Uhr. Steht nach 45 Minuten kein Sieger fest, muss das Elfmeterschießen eine Entscheidung bringen.