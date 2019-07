Live-Ticker: KSC startet gegen Wehen Wiesbaden in die Saison

Anzeige

Der Karlsruher SC ist zurück in der 2. Bundesliga. Zum Saisonauftakt geht es am Sonntag aber gegen einen alten Bekannten: Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden landete in der 3. Liga auf dem dritten Platz und setzte sich in der Relegation gegen Ingolstadt durch. Anpfiff um 15.30 Uhr!

In der vergangenen Saison in Liga 3 hat der KSC beide Spiele gegen Wehen Wiesbaden verloren (Hinrunde 2:5 in Karlsruhe, Rückrunde 2:0 auswärts). Ob es gegen die Mitaufsteiger in der 2. Bundesliga besser läuft? Alle Infos rund ums erste Saisonspiel des KSC gibt’s im BNN.de-Liveticker. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.