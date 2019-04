Anzeige

Am 34. Spieltag der 3. Liga trifft am Samstag um 14 Uhr der Karlsruher SC in der 3. Liga auf SV Meppen. Im Kampf um den Aufstiegsplatz hat das Heimspiel eine besondere Bedeutung. Auf dem Papier stehen die Chancen gut. Trainer Schwartz rät dennoch zu Wachsamkeit. Die provisorische Nordtribüne wird heute eingeweiht.

Die Partie können Fans in unserem Live-Ticker verfolgen.