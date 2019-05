Anzeige

Jetzt hat es der Karlsruher SC selbst in der Hand: Wenn die Karlsruher am vorletzten Spieltag der Saison beim sechstplatzierten SC Preußen Münster gewinnen, ist der Aufstieg in trockenen Tüchern. Ob’s klappt, lesen Sie live im BNN-Ticker – Anpfiff im Preußenstadion ist um 13.30 Uhr. Die BNN-Redakteure sind vor Ort in Münster und in den Karlsruher Kneipen unterwegs