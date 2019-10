Live-Ticker: VfL Bochum empfängt den KSC

Anzeige

Auswärts an der Castroper Straße: Der Karlsruher SC will am Sonntag drei Punkte beim VfL Bochum holen. Die Krisentruppe aus dem Ruhrgebiet zeigte sich zuletzt verbessert. Der KSC ist seit vier Spielen ungeschlagen. Der letzte Sieg gelang aber Mitte September. Was ist für die Badener drin? Alles zum Spiel gibt es im Live-Ticker:

Wen KSC-Trainer Alois Schwartz hinten links aufstellen wird, ist noch ungewiss. Dirk Carlson war lange Zeit eine solide Vertretung. Stamm-Außenverteidiger Damian Roßbach drängt nach längerer Verletzungspause wieder zurück ins Team. Dessen leichte Rückenschmerzen sollen aber bis Sonntag keine Rolle mehr spielen.

Beim VfL Bochum warnt Schwartz besonders vor dem Angreifer-Trio um den Torjäger der Liga, Silvère Ganvoula, und Simon Zoller und Danny Blum, beides sind ehemalige Karlsruher. Besonders Blum (4 Tore) und Ganvoula (7 Tore) zählen zu den überragenden Akteuren in der Offensive. Dafür ist die Defensive beim VfL mit 19 Gegentoren höchst anfällig.