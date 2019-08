Tod mit 24 Jahren: Ex-KSC-Jugendspieler Yannick Nonnweiler gestorben

Anzeige

Der frühere KSC-Jugendspieler Yannick Nonnweiler ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Das teilte sein ehemalige Verein der Verein SF Köllerbach 1931 aus Saarlandliga unter der Woche mit. Nonnweiler spielte unter anderem für die Deutsche U-17-Auswahl und spielte zwischen 2009 und 2010 in der Jugend des Karlsruher SC.

Nonnweiler war zuletzt in der Saarlandliga beim SF Köllerbach aktiv. Die Ursache für den Tod des 24-Jährigen ist noch nicht bekannt. Nonnweiler soll über Kopfschmerzen geklagt haben und in die Unfallklinik in Bad Homburg eingeliefert worden sein.

Der SF Köllerbach sagte alle Spiele für das kommende Wochenende ab. Auch der Trainingsbetrieb pausiert für alle Mannschaften. „ In tiefer Trauer sind wir in Gedanken bei seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden“, schrieb der Verein über Facebook.

Nonnweiler wechselte nach einer Saison in der U17 des KSC zum VfB Stuttgart. In dieser Zeit wurde der Stürmer auch zwei Mal für die Junioren-Nationalmannschaft unter der Leitung von Christian Ziege nominiert – absolvierte auch zwei Länderspiele. Danach spielte er außerdem für die Junioren des 1. FC Nürnberg, sowie die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Seit dem Sommer 2018 lief er für den SF Köllerbach auf.

BNN