Torhüter Gersbeck kehrt ins KSC-Training zurück

Zwei Tage vor der Generalprobe gegen Waldhof Mannheim ist Marius Gersbeck am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten geht beim KSC also weiter.

Der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten kann weitergehen: Marius Gersbeck ist am Donnerstag ins Mannschaftstraining des Karlsruher SC zurückgekehrt, nachdem der Torhüter am Dienstag die Nachmittagseinheit wegen Knieproblemen abgebrochen und am Mittwoch komplett pausiert hatte. Gersbeck wird somit am kommenden Samstag eine weitere Gelegenheit bekommen, sich als künftige Nummer eins zu empfehlen.

Auch sein Konkurrent Markus Kuster, der Ende Juli vom österreichischen Bundesligisten SV Mattersburg in den Wildpark gewechselt war, soll in den beiden abschließenden Testspielen gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim Spielzeit erhalten, wie KSC-Cheftrainer Christian Eichner ankündigte. Die beiden Begegnungen finden am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch Choi und Djuricin trainieren wieder

Mit von der Partie waren am Donnerstag auch wieder Kyoung-Rok Choi und Marco Djuricin, die am Vortag noch gefehlt hatten. Lediglich Marlon Dinger und David Trivunic mussten noch kürzertreten.

Zudem befinden sich Dominik Kother (deutsche U21) und Dirk Carlson (luxemburgische Nationalmannschaft) gerade auf Länderspielreise, weswegen das Duo auch die letzten Härtetests gegen Mannheim verpassen wird.

Doppelte Generalprobe gegen Waldhof Mannheim am Samstag

Wie am Donnerstag hat Eichner auch für diesen Freitag nur eine Trainingseinheit angesetzt, um seine Spieler möglichst frisch in die doppelte Generalprobe für die Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Union Berlin zu schicken.

Der Bundesligist aus Köpenick ist dann am Samstag in einer Woche der erste Pflichtspielgegner des KSC in der neuen Saison. Der Anpfiff im Wildparkstadion erfolgt um 18.30 Uhr, zugelassen sind 450 Zuschauer.