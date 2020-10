Am letzten Tag der Wechselperiode trudelte für Philipp Hofmann kein unmoralisches Angebot mehr ein, mit dem sich der Karlsruher SC hätte beschäftigen müssen. So bleibt der Stürmer mindestens bis zum Winter beim Zweitligisten.

Am letzten Transfertag der ungewöhnlich langen Wechselperiode blieb es beim Karlsruher SC so ruhig wie erwartet. Weder verstärkte noch verließ in letzter Sekunde ein Fußballprofi das Zweitliga-Schlusslicht.

Ein unmoralisches Angebot für Philipp Hofmann, dessen Vertrag sich bei den Badenern nach fünf weiteren Liga-Einsätzen verlängern wird, blieb aus. „Er wird sich reinhängen und wieder zu dem Hofmann werden, der unser Offensivspiel prägen wird“, erwartete Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer.