Trotz KSC-Niederlage: Hauptsache wieder Fußball

Wie laut können 450 Fans in der Weite der Wildpark-Baustelle sein? Diese Frage haben sich viele vor dem Pokal-Duell des KSC gegen Union Berlin gestellt. Lauter als gedacht lautet die Antwort. Ein bisschen Sportplatz-Feeling war allerdings auch dabei.

Fans freuen sich über Rückkehr in Wildpark

Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr sind am Samstag wieder Fans auf der alten Haupttribüne des Wildparkstadions. Die 450 Anhänger haben die Möglichkeit zum Ticketkauf im Losverfahren bekommen. Was das für die Stimmung bedeutet, weiß vorher keiner so genau.

Von Geisterspiel-Atmosphäre bis zu lautstarker Unterstützung scheint alles möglich. Das zeigt sich auch, als Stadionsprecher Martin Wacker entgegen alter Tradition bei der Mannschaftsvorstellung die Nachnamen der KSC-Elf sicherheitshalber ausspricht. Danach wird schnell klar: Die paar Hundert sind lauter als erwartet. Der Abend hat aber auch seine Dorffußball-Momente.

Fans stehen lange vor Spielbeginn am Eingang

Andreas Stempfle scharrt schon gut eineinhalb Stunden vor Spielbeginn mit den Hufen. Er steht am Einlass ganz vorn in der Reihe. „Das muss ich heute voll auskosten“, sagt er lachend. Das Ergebnis ist für ihn und die meisten anderen nicht so wichtig wie sonst – Hauptsache wieder Fußball.