Turbulente Schlussphase: Karlsruher SC holt in Hannover einen Punkt

Für drei Punkte hat es für den KSC in Hannover leider nicht gereicht. Dennoch schafft die Mannschaft von Coach Christian Eichner in einem zum Ende hin begeisternden Spiel das Remis gegen Hannover 96. Nach einer torlosen ersten Hälfte schießt Philipp Hofmann den KSC in der 70. Minute zum Ausgleich.

Das Geisterspiel-Flair, das sich am Mittwochabend an der Robert-Enke-Straße einstellte, war erstklassiger Art. In einem für 50.0000 Besucher ausgelegten Kasten wie Hannovers HDI-Arena, wo der Karlsruher SC ohne Corona Vorprogramm des dort ein paar Tage später erwarteten Paul McCartney gewesen wäre, fühlte sich Zweitliga-Fußball vor leeren Rängen nur noch unwirklicher an.

Die Vereins-Hymne „Alte Liebe“ gab‘s davor trotzdem, in der Schlusssphase zudem Dauerhupen von draußen. Kein Beatle spielte dort ein Autokonzert, der Rapper Sido war es. Hannover 96 und der KSC steigerten sich da gerade zur mitreißenderen Fußball-Unterhaltung, ohne dass daraus mehr entstanden wäre als die Tore von Edgar Prib (49.) und Philipp Hofmann (70.).

Mit dem 1:1 (0:0) als Ergebnis der ersten Auswärts-Geisterpartie in der KSC-Geschichte konnten sich nicht alle beim Tabellen-16. sofort anfreunden.

Hätte für den KSC mehr drin sein müssen als ein Unentschieden?

„Der Ausgleichtreffer war absolut verdient. Am Ende kannst du sagen, es war unglücklich, dass wir nicht den Sieg mitgenommen haben“, meinte Routinier Daniel Gordon, bevor es auch für ihn keine Zeit zu verlieren gab. Weiter ging es auf die Autobahn. Am Samstag geht es in Karlsruhe gegen St. Pauli weiter.

Unter dem Strich nehmen wir den Punkt mit, aber die Unentschieden gehen mir auf den Sack. Christian Eichner, KSC-Trainer

KSC-Trainer Christian Eichner sprach vor der Rückreise von einer insgesamt „tollen Leistung“, zollte Hofmann ein Sonderlob für seinen unermüdlichen Einsatz, gab aber zu: „Ich weiß nicht, ob ich mich ärgern oder freuen soll. Wahrscheinlich brauche ich die Heimfahrt dafür. Unter dem Strich nehmen wir den Punkt mit, aber die Unentschieden gehen mir auf den Sack.“

Erste Halbzeit verläuft zunächst ruhig

Eichner hatte gegenüber dem 0:0 gegen Bochum das Personalkarussell kräftiger angestoßen als erwartet. In die Startelf rotierte das neben Jérôme Gondorf auch Christoph Kobald und Dirk Carlson sowie Marco Djuricin. Weichen mussten Damian Roßbach (Rückenprobleme), Marco Thiede und Alexander Groiß. Lukas Fröde fehlte gesperrt.

Die erste Viertelstunde war geprägt von gegenseitigem Abtasten. Hinten hielt die Karlsruher Viererkette mit ihren neuen Außengliedern Manuel Stiefler und Carlson dicht. Doch mit dem Ball wusste der KSC wenig anzufangen.

Auch Hannover 96 fiel gegen auf Sicherheit bedachte Gäste im Vorwärtsgang wenig ein. Ergebnis: Langeweile im Geister-Tempel am Maschsee. Ein Freistoß von Dominik Kaiser (26.) brachte dann doch mal Gefahr für Benjamin Uphoffs Tor, Marvin Ducksch verzog letztlich. Nach 32 Minuten war Uphoff im Glück: Hendrik Weydandt passte nach innen, wo Genki Haraguchi für Kaiser durchließ, der den Pfosten traf. Vorbei sauste ein Freistoß Pribs (39.).

Nach einer Stunde fasst der KSC Mut – und trifft zum 1:1

Hatte es Timo Hübers (48.) nach der Paue zunächst verpasst, den KSC kalt zu erwischen, sorgte dafür bald Prib. Nach Kaisers Ecke von rechts schloss er aus 15 Metern ab. Der KSC sah sich jetzt gefordert. Eine Volleyabnahme Gondorfs (55.) nach Carlsons Diagonalball zischte an Ron-Robert Zielers Kasten vorbei.

Nach einer Stunde rettete Uphoff gegen Weydandt. Der KSC fasste mehr Mut, traute sich was. Duelle des Abwehrspielers Julian Korb mit Hofmann rückten in den Blickpunkt: Zunächst ließ der KSC-Torjäger nach Stieflers Flanke das 1:1 liegen (64.). Sechs Minuten später machte er es besser. Wanitzeks Hereingabe von rechts erreichte er mit dem Kopf, der Ball senkte sich ins Netz. Es war Hofmann 13. Saisontreffer.

Djuricin hätte für den KSC alles noch besser machen können. Nach einem tölpelhaftem Abwehrverhalten von Korb und Josip Elez lief er auf Zieler zu. Anstatt auf Wanitzek quer zu legen, blieb er eigensinnig und setzte den Ball neben das Tor. Schließlich verpasste der nach einer Stunde für Marc Lorenz gekommene Änis Ben-Hatira (87.) mit einem Abschluss an den Pfosten den Siegtreffer. Aber auch das war‘s noch nicht: Bei einem letzten 96er-Konter verkürzte Uphoff gegen den durchgebrochenen Linton Maina geschickt den Winkel. so dass es beim 1:1 blieb.

Statistik

Hannover 96: Zieler – Korb (81. Guidetti), Hübers, Elez, Jannes Horn – Anton – Kaiser, Prib (73. Maina) – Haraguchi – Weydandt, Ducksch (73. Ochs).

Karlsruher SC: Uphoff – Stiefler (80. Grozurek), Gordon, Pisot, Carlson – Kobald (68. Thiede) – Djuricin (80. Fink), Gondorf, Wanitzek, Lorenz (59. Ben-Hatira) – Hofmann.

Schiedsrichter: Siewer (Olpe), Tore: 1:0 Prib (47.), 1:1 Hofmann (69.).

Gelbe Karten: Anton (10), Hübers (2) –