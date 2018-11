Hier spricht Kahn, Oliver Kahn

Anzeige

Wie denkt der Fußball-Weltbürger Oliver Kahn eigentlich über den KSC heute? Würde er ihm mit seinem Netzwerk und seiner Erfahrung vielleicht einmal seinem Heimatverein in einer Funktion unterstützen?

Wie erinnert er sich an das 7:0 gegen den FC Valencia, an den Trainer Winfried Schäfer und die damalige Energie in der Stadt? Der 25-Jahrestag des Valencia-Spiels war für BNN-Sportchef René Dankert Anlass mit dem ehemaligen Welttorhüter aus Karlsruhe Kontakt aufzunehmen. Und Kahn, der dem Fußball bis heute sowohl als Unternehmer als auch als Ko-Kommentator bei Länderspielen im ZDF, Werbepartner und Mentor von Nachwuchstorhütern nahe steht, gab so einige interessante Ansichten preis. Aber hören Sie selbst: