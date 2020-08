Warum KSC-Trainer Eichner Pourié nicht ins Trainingslager mitnehmen will

Marvin Pourié beteuert, Mitte letzter Woche aus dem Autoradio erfahren zu haben, dass die komplette Mannschaft des Karlsruher SC bis zum Ende der kommenden Saison auf zehn Prozent ihres Gehaltes verzichtet . Der Stürmer, mit dem der Zweitligist trotz eines Vertrages bis 2022 nicht mehr plant, hat eine andere Situation bei den Blau-Weißen.

Er sieht es nicht als seine Aufgabe an, „zu kommentieren“, ob auch er dem Verzicht zustimmte. Nach Informationen dieser Redaktion hat er das nicht getan. Er selbst sagt dazu nur soviel: „Man redet gerne von Respekt und Anstand. Ich wäre der Erste, der verzichtet, wenn es darum geht, eine Lösung für die Gemeinschaft zu finden, mit der alle gut leben können. Doch dafür müsste man auch offen und vertrauensvoll mit einem reden. Sonst darf man sich nicht wundern, dass man auch eine andere Haltung dazu einnimmt.“

Eichner will Situation wie im spanischen Trainingslager nicht wiederholen

In das Trainingslager nach Bad Leonfelden in Oberösterreich, in das der KSC am Mittwoch aufbrechen wird, soll Pourié nach dem Willen von Christian Eichner nicht mitreisen. „Das weiß er auch. Ich möchte nicht noch mal so eine Situation wie im Winter erleben“, sagt der Trainer des KSC am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.