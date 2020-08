Zur Strategie des KSC gehört ein Großinvestor mit Knowhow

Michael Becker schaute nur für ein paar Tage im Trainingslager der Profimannschaft vorbei. Auch in Österreich gab für es für den kaufmännischen Geschäftsführer des Karlsruher SC einige Themen zu erörtern. Becker trägt in einer spannenden Zeit voller Anspannungen und Ungewissheiten Verantwortung für die Finanzen beim Fußball-Zweitligisten. Ein Fünf-Jahres-Plan ist aufgelegt. Doch die Gegenwart fordert derzeit alle im Verein gewaltig: Nicht alle Wünsche lassen sich erfüllen, wie er im Interview mit BNN-Sportchef René Dankert in Bad Leonfelden betonte.

Herr Becker, wie viele Zuschauer dürfen ab September die Ligaheimspiele im Stadion sehen?