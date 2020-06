Kurios, umstritten, makaber: Die weite Fußballwelt in Corona-Zeiten

Anzeige

Die Bundesliga war Vorreiterin, inzwischen haben die meisten europäischen Topligen den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Nur in Frankreich wurde die Saison abgebrochen. Auch außerhalb Europas rollt der Ball wieder – teilweise sogar vor Zuschauern. Von umstritten bis unspektakulär, von kurios bis makaber – ein Streifzug durch die Fußballwelt in Zeiten von Corona.

Seit zehn Tagen darf im von Corona gebeutelten Italien wieder gespielt werden. Am vergangenen Samstag ging die Serie A weiter, zuvor war der Pokalsieger ermittelt worden – Eklat inklusive. Nach dem Triumph des SSC feierten in Neapel Massen auf Straßen und Plätzen, was sogar die Weltgesundheitsorganisation WHO auf den Plan rief.

Dennoch plädiert der nationale Verband dafür, ab Juli wieder Zuschauer in die Arenen zu lassen. Und zuletzt wurden die im Wesentlichen von der Bundesliga übernommenen Hygienestandards aufgeweicht: Wird ein Spieler positiv getestet, muss nur dieser in Quarantäne und nicht die gesamte Mannschaft.

In Spanien kicken Messi und Co vor virtuellen Fans

In La Liga tummeln sich in den Stadien bereits Fans – allerdings sind diese wie beim FC Villarreal nur aus Pappe oder rein virtuell. Der TV-Zuschauer bekommt voll besetzte Tribünen zu sehen und Stadiongeräusche auf die Ohren.

Der Auftakt in Spanien Mitte Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla geriet allerdings zur Lachnummer: ein Teppich aus bunten Pünktchen auf den Rängen, Pixelfans, die versehentlich auf den Rasen stürmten, und Sounds, die so gar nicht zum Spielgeschehen passten. Die großen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Restarts blieben dennoch aus. Und ein ganz realer Fan war dann doch dabei – hautnah: Lionel Messi und seine Barça-Kollegen wurden zum Auftakt auf Mallorca von einem Flitzer überrascht.

In England werden Bälle, Eckfahnen und Torpfosten desinfiziert

Ganz reibungslos verlief der Neustart auch in der englischen Premier League nicht. Das Hawk-Eye streikte, so dass ein Tor von Sheffield United bei Aston Villa unerkannt blieb. Ansonsten verlief der Wiedereinstieg vergangene Woche unspektakulär – und relativ torarm. Dafür wurde an anderer Stelle geklotzt: Während der Partien wurden regelmäßig Bälle, Eckfahnen und Torpfosten desinfiziert.

In Russland muss Rostow trotz Quarantäne antreten

Seit wenigen Tagen rollt auch in der russischen Premjer-Liga der Ball wieder – und das vor (realen) Zuschauern. Zehn Prozent der Plätze dürfen besetzt werden. Ernüchternd lief der Restart für FK Rostow, dessen Mannschaft nach sechs auffälligen Tests in Quarantäne geschickt wurde. Zum Spiel gegen FK Sotschi musste Rostow dennoch ran – mit Nachwuchsspielern, die mit 1:10 untergingen.

Umstrittener Neustart in Brasilien

Das Maracanã in Rio war am Donnerstag Ort eines ziemlich makabren Schauspiels: Während mit der Partie CR Flamengo gegen AC Bangu die regionale Staatsmeisterschaft weiterging, kämpften in einem in Hörweite errichteten Lazarett Infizierte um ihr Leben. Einige Clubs gingen auf die Barrikaden, inzwischen ist der Titelkampf vorerst gestoppt. Hinzu kommt, dass in Brasilien auch zahlreiche Fußballer an Corona erkrankt sind. Beim SC Corinthians aus São Paulo sollen es gar 21 von 27 Spielern sein.

Tansania macht in Afrika den Anfang

Gekickt wird mittlerweile auch in Afrika wieder, den Anfang machte Tansania. Sogar Zuschauer durften zu den Spielen der Premier League kommen – mit Maske, desinfizierten Händen und vorheriger Temperaturmessung.