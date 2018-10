Anzeige

Die Badischen Neuesten Nachrichten halten ihre Leser an diesem Montagabend darüber auf dem Laufenden, was bei der KSC-Mitgliederversammlung in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut geschieht. Ab 18.30 Uhr berichten wir hier im Live-Ticker. Die KSC-Fans können live mitkommentieren.