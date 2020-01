Bundesliga-Profi Stefan Kneer aus Sinzheim räumt DHB-Team gute Chancen ein

Anzeige

Stefan Kneer, aktuell in Diensten des Bundesligisten HSG Wetzlar, weiß, was es heißt, wenn die geballte Handball-Elite wie aktuell bei der Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich zum Kräftevergleich antritt. Zweimal gehörte der beim BSV Phönix Sinzheim groß gewordene Hüne zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, als es um den WM-Titel ging.

„In Katar 2015 waren wir mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten, aber zwei Jahre zuvor in Spanien haben wir als Mannschaft schon etwas von der Euphorie mitbekommen, als wir ins Viertelfinale vorgestoßen sind. Leider haben wir dort gegen das Gastgeberteam knapp verloren“, blickt Kneer zurück. Wie weit es diesmal für das DHB-Team geht, kann Kneer natürlich nicht sagen. Den Einzug ins Halbfinale hält er aber für ein „durchaus realistisches Ziel“.

Arbeit am Comeback

Natürlich drückt der 34-Jährige den Akteuren um Bundestrainer Christian Prokop zu Hause die Daumen, die Europameisterschaft genießt für den 73-fachen Nationalspieler aber nicht oberste Priorität. Was vor allem zählt, ist die Gesundheit. Aufgrund einer Nervwurzelentzündung im Rücken musste Kneer am Ende des vergangenen Jahres kürzer treten. Mittlerweile steht er im Aufbautraining und arbeitet am Comeback.

Abwehrstratege mit Torgefahr

Bis zu seinem unfreiwilligen Ausscheiden lief es sehr ordentlich. In der laufenden Bundesligarunde erzielte er in 14 Einsätzen immerhin neun Tore, was für einen Abwehrspezialisten, der im Angriff nur über die zweite Welle zum Wurf kommt, nicht selbstverständlich ist. Damit trug Kneer seinen Anteil dazu bei, dass die HSG Wetzlar nach 20 Spieltagen mit ausgeglichenem Punktekonto (20:20) als Tabellenachter in die EM-Pause ging. „Wir stehen ganz gut da“, sagt er.

Vertrag nicht verlängert

Obwohl sich der Badener in Mittelhessen sehr wohl fühlt, steht ein Tapetenwechsel an. Kneers Vertrag bei der HSG, für die er seit 2016/17 spielt, wurde über das Saisonende hinaus nicht verlängert. Wie geht es sportlich weiter? „Es ist alles in der Schwebe“, sagt der Vater von drei Kindern, der im Sommer seine Masterarbeit im Fach General Management ablegen wird. „Jetzt erst einmal fit werden, dann sehen wir weiter.“

Fünf Teamkollegen im EM-Einsatz

Dass er daneben die aktuelle EM mit Interesse verfolgt, liegt nicht zuletzt auch daran, dass gleich fünf Wetzlarer Mannschaftskameraden im Einsatz sind, und zwar Torhüter Tibor Ivanisevic (Serbien), Stefan Cavor (Montenegro), Lenny Rubin (Schweiz), Viggo Kristjansson (Island) und Kristian Björnsen (Norwegen). „Bis auf Björnsen spielen sie alle für Teams, die nur Außenseiterchancen haben“, sagt Kneer, der die üblichen Verdächtigen als Titelaspiranten nennt.

Übliche Verdächtige als Favoriten

So räumt er neben Deutschland und Norwegen den Vertretungen aus Dänemark, Frankreich, Kroatien, Spanien und Schweden gute Aussichten im Kampf um eine vordere Platzierung ein. Innerhalb der HSG-Mannschaft war die EM im Vorfeld nur ein untergeordnetes Thema. „Aber das ist immer so“, klärt Kneer auf. „Nach den Meisterschaften wird unter den Spielern mehr darüber gesprochen als vorher. Besonders, wenn es einen Anlass für Frotzeleien gibt. Da wird dann mitunter auch kräftig gestichelt.“