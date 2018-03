Man City blamiert sich mit 0:1 gegen Drittligist Wigan

Wigan (dpa) – Premier-League-Tabellenführer Manchester City hat sich bei Drittligist Wigan Athletic blamiert und ist im Achtelfinale des FA Cups ausgeschieden. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola unterlag in Unterzahl 0:1 (0:0) gegen den Außenseiter.

Der nordirische Nationalspieler und Kultstürmer Will Grigg erzielte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer für die Gastgeber (79. Minute). Nach einer Roten Karte für Fabian Delph wegen eines Fouls in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) musste das Team um die deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Die Wigan-Fans stürmten nach dem Erfolg gegen den großen Favoriten den Platz, der Drittligist trifft nun im Viertelfinale auf den FC Southampton.