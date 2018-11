Marijanovic wirft im „Ally Pally“

Anzeige

Robert Marijanovic ist derzeit ein gefragter Mann. Arbeitskollegen löchern den 38 Jahre alten Abteilungsleiter einer Firma für Solarenergie mit Fragen, Journalisten melden sich auf allen Kommunikationskanälen, für Filmteams steht er vor der Kamera. Zudem muss er Selfie- und Autogrammwünsche erfüllen, Freunde und Verwandte rufen an oder schicken Nachrichten. Sogar als TV-Experte ist Marijanovic gefragt. So wie am vergangenen Montag bei der Auslosung der Darts-WM (13. Dezember bis 1. Januar) auf Sport 1. Im Topf: Marijanovic selbst. Vor rund zwei Wochen hatte sich der Freudenstädter, der seit Jahresbeginn für die neu gegründete Abteilung des Karlsruher SC die Pfeile wirft, mit dem Sieg bei der Bild Super League of Darts für den Saisonhöhepunkt im legendären Londoner „Ally Pally“ qualifiziert. Seitdem ist sein Leben auf den Kopf gestellt.

Kreuzer schaute beim Training vorbei

„Das Handy stand nicht mehr still. Das war schon verrückt“, sagt Marijanovic. Beim öffentlichen Training am Mittwochabend schaute sogar Oliver Kreuzer, Sportdirektor der Fußballprofis aus dem Wildpark, vorbei. „Wir hatten ja diskutiert, ob wir das machen wollen und uns schnell dafür entschieden. Und jetzt haben wir einen Spieler beim größten Turnier der Welt.“, sagt Kreuzer.

Schon zweimal für Kroatien bei der WM

Marijanovic genießt die neue Popularität aber: „Es ist schon ein schönes Gefühl, sich im eigenen Erfolg zu suhlen. Denn ich weiß, dass ich mir das hart erarbeitet habe.“ Die Wucht überraschte den 38-Jährigen dann aber doch, denn schließlich ist es für ihn nach 2013 und 2015 bereits die dritte Teilnahme am Turnier der besten Darts-Spieler der Welt. Allerdings war Marijanovic damals noch für Kroatien, wo die Familie ihre Wurzeln hat, an den Start gegangen und somit unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung geflogen. Seit 2017 vertritt er die deutschen Farben.

Erste Würfe als Elfjähriger in der Kneipe der Eltern

Vor allem aber hat der Darts-Sport hierzulande in den vergangenen zwei Jahren einen unglaublichen Popularitätsschub erfahren, der nun auch Marijanovic in den Fokus gespült hat. Und auch wenn der stimmungsvolle Alexandra Palace mit seinen bunt kostümierten, bierseligen und sangeswütigen Fans für ihn nichts Neues ist, sei jede WM-Teilnahme „etwas Besonderes“, versichert Marijanovic. „Der Großteil der Spieler ist im selben Hotel-Komplex untergebracht. Da sieht man die ganzen Stars und kommt ins Gespräch. „Eine tolle Sache“, findet der 38-Jährige, der mit Darts als Elfjähriger in der Kneipe seiner Eltern angefangen hat.

Hagere Figur fällt in der Szene auf

Insgesamt treten 96 Spieler in London an, darunter erstmals auch zwei Frauen. Während die Top 32 der Weltrangliste für die zweite Runde gesetzt sind, muss Marijanovic bereits in Runde eins ran. Gegner ist der Engländer Richard North, 39. der Weltrangliste. „Er ist ein sehr guter Spieler, der sich schnell hochgearbeitet hat. Aber wenn ich mich zusammenreiße, ist was drin“, glaubt Marijanovic. Bei einem Sieg wartet auf den KSC-Spieler dann Steve West (England/22.). „Erst Nord, dann West“, lacht Marijanovic, der mit seiner hageren Figur in der Szene auffällt, in der stämmige Typen dominieren. „Da bekommt man schon mal einen Spruch. Aber ich kann mich ganz gut wehren.“