Nach Spielabbruch in der Karlsruher B-Klasse: Fußballer wird für acht Monate gesperrt

Anzeige

Das Sportgericht des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) hat im Fall einer rassistischen Beleidigung und eines tätlichen Angriffs auf den Schiedsrichter in einem Spiel in der Karlsruher B-Klasse eine monatelange Sperre verhängt.

Der betreffende Spieler des GSK Karlsruhe II muss acht Monate pausieren. Das teilte der bfv am Mittwoch mit. Grund für die Strafe sei ein „Vergehen gegen den Schiedsrichter (Drohung von Gewaltanwendung und beidhändiger Griff an das Trikot des Schiedsrichters) in Tateinheit mit der Verursachung eines Spielabbruches“, wie der Verband erklärte. Zudem wurde die Partie des GSK II gegen den ASV Hagsfeld II mit 3:0 für die Hagsfelder gewertet.

Auch interessant:

Eklat beim Spiel des TSV Mühlacker: Die Nöte der Schiedsrichter

Die Begegnung war am 3. November nach knapp einer Stunde abgebrochen worden. Die Gäste aus Hagsfeld führten 3:0, hatten gerade einen Spieler mit Roter Karte wegen Nachtretens verloren. Simon Gherezghiher, der Kapitän des ASV Hagsfeld II mit eritreischen Wurzeln, blockiert den anschließenden Freistoß, der GSK-Spieler beleidigt ihn mit dem Wort „Blacky“. Gherezghiher beschwert sich daraufhin beim Schiedsrichter.

Mehr zum Thema:

Wenn plötzlich die Fäuste fliegen: Gewalt auch gegen Schiedsrichter

Der GSK-Spieler reagiert mit Unverständnis und fragt, was an „Blacky“ rassistisch sei. Der Unparteiische zeigt ihm die Rote Karte. Der GSK-Spieler packt den Referee am Kragen. Die Folge: Spielabbruch. „Das war Frust und dumm von mir“, hatte der GSK-Spieler nach der Partie gegenüber dieser Redaktion sowohl den Angriff auf den Unparteiischen als auch die Beleidigung zugegeben. Er habe das Wort „Blacky“ nicht rassistisch gemeint.