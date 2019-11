Nadal besiegt Tsitsipas – und hofft auf Zverev-Niederlage

Anzeige

London (dpa) – Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat bei den ATP Finals sein letztes Gruppenspiel gewonnen und die Chance auf das Halbfinale gewahrt.

Der 33 Jahre alte Spanier siegte gegen den als Halbfinalisten feststehenden Griechen Stefanos Tsitsipas 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Nach 2:52 Stunden und einem weiteren hochklassigen Tennis-Match beim Jahresabschlussturnier der besten acht Spieler der Saison verwandelte Nadal seinen ersten Matchball und kann anschließend nur noch auf das Ergebnis des Abendspiels warten.

Im Duell zwischen Titelverteidiger Alexander Zverev und Daniil Medwedew musste Nadal auf eine Niederlage Zverevs hoffen. Dann wäre er sogar als Gruppenerster weiter und würde im Halbfinale am Samstag (15.00 Uhr) auf Roger Federer treffen. Gewinnt Zverev gegen Medwedew, scheidet Nadal aus. Zverev käme dann als Gruppenzweiter hinter Tsitsipas ins Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Einen Tag nach der Niederlage Djokovics gegen Roger Federer und dem Vorrunden-Aus des Serben boten Tsitsipas und Nadal erneut höchsten Unterhaltungswert in der wie immer ausverkauften O2-Arena. Wie schon bei seiner herkulischen Tat gegen Medwedew, als Nadal einen 1:5-Rückstand im dritten Durchgang aufholte und einen Matchball abwehrte, verlor er auch gegen Tsitsipas den ersten Satz im Tiebreak. Doch erneut zeigte Nadal, der auch als Nummer eins der Rangliste in das neue Jahr starten wird, unfassbare Kämpferqualitäten. Er nutzte zwar nur zwei von neun Breakchancen – was am Ende aber reichte.

Weniger erfreulich verlief der Nachmittag für die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies, die den Einzug in das Halbfinale verpassten. Das deutsche Doppel verlor gegen die an Nummer eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah 6:7 (7:9), 2:6. Zeit zur Erholung bleibt den Doppelspezialisten nicht.

In der kommenden Woche steht der Davis Cup in Madrid an. Dort werden Krawietz und Mies erstmals für das Nationalteam antreten. «Es ist sehr gut, dass es direkt weitergeht. Da haben wir nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken», sagte Mies. «Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir das Weiterkommen verpasst haben. Aber unser großes Ziel ist es, nächstes Jahr wieder hier zu sein», sagte Krawietz.