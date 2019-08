NBA-Profi trainiert bei PS Karlsruhe Lions mit

Anzeige

Prominenter Trainingsbesuch bei den PS Karlsruhe Lions: Bei den Zweitliga-Basketballern trainiert aktuell Damjan Rudez mit – der Bruder von Lions-Coach Ivan Rudez. Der 33-Jährige Power Forward ist derzeit vereinslos und hält sich nun bei den Karlsruhern fit.

Zwischen 2014 und 2017 spielte Rudez drei Jahre in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Für die Indiana Pacers, die Minnesota Timberwolves und die Orlando Magic schnupperte er NBA-Luft. In Indiana kam Rudez auf 62 Spiele und startete sogar zwei Mal. In seiner sogenannten Rookie-Saison, also die erste Saison als NBA-Neuling, kam er auf die beste Quote von verwandelten Dreipunktewürfen unter allen Debütanten. Starke 40 Prozent traf er von draußen

Die Lions stecken seit dieser Wochen in der Vorbereitung auf die neuen Saison, heute Abend startet der letztjährige Tabellenachte mit einem Show-Training auch offiziell in die neue Saison.