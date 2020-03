Neuauflage oder Absage? Ringerliga wartet wegen Corona bis zum Sommer ab

Anzeige

Ob die Deutsche Ringerliga (DRL) im Herbst in die vierte Auflage geht, steht noch in den Sternen. Die DRL-Macher haben die Entscheidung vertagt. Als einer der Knackpunkte könnte sich die in der Coronakrise schwierige Sponsorensuche erweisen.

Kontaktsport auf der Matte? Daran ist bei den Ringern in diesen Tagen nicht zu denken. Selbst außerhalb der Hallen lassen diese angesichts der Coronagefahr Vorsicht walten: Ihr für Samstag geplantes Treffen in Ispringen haben die Macher der Deutschen Ringerliga (DRL) sicherheitshalber abgesagt und sich nur fernmündlich ausgetauscht. Das Ergebnis: Die Entscheidung, ob die Liga im Herbst ihre vierte Saison in Angriff nimmt, wird vertagt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Siebter Club im Anflug?

Der Präsident der DRL, Werner Koch, der gleichzeitig dem KSV Ispringen vorsteht, erklärte: „Wir warten bis zum Sommer ab.“ Neben dem KSV gehörten zuletzt der SV Germania Weingarten, der sich im dritten Anlauf den Meistertitel gesichert hatte, sowie vier weitere Clubs der DRL an. Koch berichtete nun von einer siebten Mannschaft, die vor dem Einstieg in die Ringerliga stehe.

Angesichts der unsicheren Gesamtsituation ist allerdings noch völlig offen, wann und in welcher Konstellation die Liga ihren Betrieb wieder aufnimmt. Ein Knackpunkt ist für die Clubs die Finanzierung, denn auch die meisten Geldgeber leiden unter der Krise.

Alle Informationen gibt es auf bnn.de/coronavirus

„Die Sponsoren haben sich bislang weitgehend zurückgehalten“, sagte Koch, der zudem Probleme befürchtet, bestimmte ausländische Athleten, etwa aus Russland oder Georgien, auf die Matte zu bekommen. Noch sieht Koch die DRL nicht unter Druck, er hält auch eine kurzfristige Entscheidung pro Ligastart für möglich: „Zwei Monate Vorlauf würden noch reichen, wir sind flexibel.“

Auch Ringer-Bund wartet erst einmal ab

Auf Zeit spielt aktuell auch die Konkurrenz. Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat mehrere deutsche Meisterschaften im Jugendbereich erst einmal verschoben. Ende März soll entschieden werden, wie man mit weiteren Titelkämpfen verfahren will.