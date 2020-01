Neue Spielformen im Kinder-Fußball: Badische Landesverbände ziehen mit

Anzeige

Letzter Mann macht Hände. Schütze holt. Und natürlich: Drei Ecken, ein Elfer. Ungeschriebene Gesetze in der heilen Bolzplatz-Welt. In Zeiten von G8, Playstation und Freizeitstress gibt es diese allerdings längst nicht mehr – und das macht ganz Fußball-Deutschland zu schaffen. Denn: Woher sollen sie kommen, die Gnabrys, Werners und Brandts von morgen?

Funino soll helfen

Diese Frage treibt nicht erst seit gestern auch die Verbandsoberen um. Vor wenigen Tagen meldete sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff zu Wort, forderte ein Umdenken an der Basis und – ganz konkret – neue Spielformen im Kinder- und Jugendfußball.

Dabei hat der Deutsche Fußball-Bund ein solches Konzept längst auf den Weg gebracht. Dieses empfiehlt den Landesverbänden bei den Kleinsten ein Drei-gegen-Drei auf vier Minitore ohne Keeper, auch als Funino oder Mini-Fußball bekannt. Für die beiden nächsthöheren Altersklassen wünscht sich der DFB ebenfalls neue Formen, grundsätzlich soll mit kleineren Teams auf kleineren Feldern gespielt werden.

Nach ersten Tests wurde vor der laufenden Runde die nächste Pilotphase eingeläutet. Noch ist das Modell, das den Kindern mehr Ballkontakte, mehr Erfolgserlebnisse und insgesamt mehr Freiheiten bescheren soll, nicht bindend.

Im Wesentlichen geht es darum, in kleineren Teams und auf kleineren Feldern zu spielen, etwa bei den G-Junioren/Bambini im Zwei-gegen-Zwei oder im Drei-gegen-Drei auf vier Minitore ohne Torhüter, auch als Funino oder Mini-Fußball bekannt. Für die F-Junioren wird ein Drei-gegen-Drei empfohlen, bei den E-Junioren soll dann zu einem Fünf-gegen-Fünf oder zu einem Sieben-gegen-Sieben mit Kleinfeldtoren und Torhütern übergegangen werden.

Das Modell soll idealerweise nicht in einer Meisterschaftsrunde, sondern in Turnieren mit mehreren Mannschaften und Spielfeldern umgesetzt werden. Ergebnisse werden nicht festgehalten, aber jedes einzelne Spiel wird gewertet und Mannschaften steigen während des Turniers in das nächste Feld auf oder ab. Noch sind die neuen Spielformen nicht verpflichtend, sondern stellen nur Alternativen zu den bisherigen Arten, etwa Sieben-gegen-Sieben mit Torhüter, dar.

Totalverweigerer gibt es nicht

Als im Frühjahr 2019 der „Kicker“ die Pläne – zunächst für den Bayerischen Verband – publik machte und titelte „Kein Torwart bis zur E-Jugend!“, regte sich an der Basis teils heftiger Widerstand, doch inzwischen hat sich die Aufregung gelegt und der DFB kann aufatmen. Die 21 Landesverbände scheinen den Weg mitzugehen, Totalverweigerer gibt es jedenfalls nicht.

In allen Teilen Deutschlands sind die neuen Formen als Alternative zum klassischen Spielmodell entweder bereits eingeführt, bei Demo- oder Pilotveranstaltungen wenigstens vorgestellt worden oder eine Einführung ist zumindest für die nahe Zukunft geplant.

Manche Landesverbände lassen es langsam angehen

Manche Verbände haben es dabei eiliger, andere weniger. In Niedersachsen etwa sind die Kreise erst ab Sommer angehalten, die neuen Spielformen anzubieten, in Mecklenburg-Vorpommern soll „in naher Zukunft“ bei den G-Junioren auch im Drei-gegen-drei-Modus gekickt werden. In Thüringen läuft Mini-Fußball als Pilotprojekt bislang nur bei den F-Juniorinnen, während bei den Jungs erst zur neuen Saison das neue Konzept ausprobiert wird.

Auch im Fußballverband Niederrhein geht man das Thema gemächlich an – und zwar ganz bewusst, wie Michael Kurtz erklärt. „Wir wollen nicht zu viel auf einmal einführen. Wir fangen mit den Bambini an und wollen das dann in die Fläche bringen“, sagt der Vorsitzende des dortigen Jugendausschusses. So wolle man den Vorbehalten, die Neuerungen machten den Fußball kaputt, entgegenwirken.

Auf eine erste Demoveranstaltung Ende November, bei der übrigens auch die Tauglichkeit verschiedener Minitor-Modelle getestet wurde, sollen nun weitere folgen. Kurtz ist zuversichtlich: „Bei der Fairplay-Liga gab es die gleichen Probleme. Erst wollte sie keiner, dann hat sie sich innerhalb kürzester Zeit durchgesetzt.“

Südbaden „bleibt am Ball“

Jene Fairplay-Liga ist bei den G- und F-Junioren in Fußball-Deutschland tatsächlich längst Standard. Deren Grundsätze: Statt eines Schiedsrichters entscheiden die Kinder, die Trainer beider Mannschaften treten im Team auf, Zuschauer müssen Abstand halten.

In Südbaden funktioniert dieses Modell bereits seit vielen Jahren. Nun hat sich der Verband dem Thema Funino angenommen. Den Auftakt bildeten 2019 zwölf Pilotveranstaltungen, auf die man durchweg positive Rückmeldungen bekommen habe, betont Thorsten Kratzner, Stellvertretender Geschäftsführer des SBFV. Experimentiert wurde dabei nicht nur mit verschiedenen Mannschaftsgrößen, sondern auch mit der Anzahl an Toren.

Nun steht die Entscheidung aus, ob der Spielbetrieb bei den G- und F-Junioren im Sommer komplett umgestellt wird oder ob dies den einzelnen Bezirken überlassen bleibt. „Wir bleiben auf jeden Fall am Ball“, verspricht Kratzner.

bfv war ziemlich früh dran

Im nördlichen Baden ist ein Drei-gegen-Drei im Jugendbereich inzwischen Alltag. Bereits 2015 gab es dazu erste Überlegungen, zur Saison 2016/17 startete eine Pilotphase, heute kicken F- und E-Junioren regelmäßig in dieser Spielform.

Ein bis zwei Mal pro Halbsaison werde pro Fußballkreis im Drei-gegen-Drei-Modus gespielt, berichtet der bfv. Die Bambini treten schon lange mit Viererteams ohne festen Torhüter an. Der Modus wurde bereits 2004 eingeführt. Früh dran waren auch die schwäbischen Nachbarn. Vor neun Jahren gab es dort bei den Kleinsten die ersten Pilot-Versuche mit Dreierteams, vier Jahre später machte man in Württemberg Nägel mit Köpfen. Nun ziehen andere nach.

Konsequente Hamburger, innovative Rheinländer

Ohne Wenn und Aber tun dies die Hamburger. Ab dem Sommer wird bei den G-Junioren nur noch mit Dreier-, bei den F-Junioren mit Dreier- oder Fünferteams gekickt und das ohne Torhüter. „Viel spielen“ sollen die Kinder, „viele Aktionen auf dem Feld und viele Ballkontakte“ haben, sagt Carsten Byernetzki, Stellvertretender Geschäftsführer beim Hamburger Verband.

Darauf legt man auch im Rheinland wert, wo gerade Drei-gegen-Drei-Formen getestet werden. Ausreichend Einsatzzeit verspricht hier eine andere, längst eingeführte Regel: Bei den F-Junioren muss jedes Kind mindestens ein Drittel der Zeit auf dem Platz stehen.