Neymar offensichtlich schwerer verletzt als angenommen

Paris (dpa) – Brasiliens Superstar Neymar könnte nach Angaben seines Arztes wegen einer Fußverletzung länger ausfallen als zunächst angenommen.

Der 26 Jahre alte Stürmer von Paris Saint-Germain (PSG) werde möglicherweise eine Zwangspause von bis zu drei Monaten einlegen müssen, sagte der Mannschaftsarzt der «Seleçao», Rodrigo Lasmar, bei Neymars Ankunft in Brasilien. Damit könnte Neymar erst kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland wieder fit werden.

Wie PSG mitteilte, soll Neymar am 3. März in Brasilien operiert werden. Nach einer ersten Diagnose in Paris hatte sich der Brasilianer einen Haarriss in Mittelfußknochen zugezogen. Lasmar sagte dagegen dem Fernsehsender Globo am Flughafen in Rio de Janeiro: «Es war ein relevanter Knochenbruch im Mittelfuß.» Der Verein war zunächst von einem Heilungsprozess von bis zu acht Wochen ausgegangen. Neymars Vater und Manager hatte die zu erwartende Zwangspause auf etwa sechs Wochen beziffert.

Nach einer gemeinsamen Entscheidung von PSG und dem brasilianischen Fußballverband CBF soll Neymar nun in einer Klinik in Belo Horizonte operiert werden. «Mehr Details werden wir nach dem Eingriff haben», sagte der Arzt. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni.

Der Brasilianer fehlt auf jedem Fall seinem Club beim wichtigen Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid. PSG muss in der Partie gegen den Titelverteidiger am kommenden Dienstag eine 1:3-Schlappe aus dem Hinspiel wettmachen. Neymar war im vergangenen Sommer für eine Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt.

Neben der Verletzung von Neymar bereitet dem französischen Spitzenclub vor dem Spiel gegen den spanischen Rekordmeister ein weiterer Schlüsselspieler Sorgen. Kylian Mbappé wurde beim Pokalspiel gegen Olympique Marseille zur Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt.

PSG-Trainer Unai Emery sagte später, der Stürmer habe etwas am Knöchel, ohne Details zu nennen. «Er hat gebeten, die zweite Hälfte nicht zu spielen. Ich hoffe, dass es nicht sehr gravierend ist», sagte Emery. Paris hatte Marseille mit 3:0 besiegt.