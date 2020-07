Pokalauslosung für Fußballkreis Bruchsal bringt brisante Duelle

Ein brisanteres Duell hätte es nicht geben können: In der ersten Runde des Kreispokals wird der SV Oberderdingen am 22. oder 23. August auf den neu gegründeten Ortsrivalen FC Fatihspor treffen. Das ergab die Auslosung des Fußballkreises am Mittwochabend.

Hinzu kommen weitere „Hammerlose“, wie es Pokalspielleiter Uwe Schwabenland nennt, etwa die Kreisligaduelle zwischen VfR Kronau und FV Wiesental, TSV Stettfeld und FC Flehingen sowie FV Ubstadt und TuS Mingolsheim.

Freilose in der ersten Runde haben die beiden Finalisten aus der Vorsaison, TSV Wiesental und FC Forst sowie der SV Philippsburg.

1. Runde am 22./23. August:

FC Karlsdorf II – FSV Büchenau

SV Philippsburg II – TuS Mingolsheim II

FV Hambrücken II – FV Neuthard

TSV Wiesental II – Spvgg Oberhausen

TSV Langenbrücken – FC Huttenheim

Spvgg Oberhausen II – TSV Stettfeld II

SpG Rheinsheim/Huttenheim II – TSV Rheinhausen

FC Kirrlach II – FC Karlsdorf

SG Graben-Neudorf II – FC Östringen II

TV Oberhausen – FC Weiher

VfR Kronau – FV Wiesental

FC Weiher II – FC Forst II

SV Zeutern – FVgg Neudorf

VfR Kronau II – FV Wiesental II

VfR Rheinsheim – SV 62 Bruchsal

SV Menzingen II – TSV Rinklingen

FV Ubstadt II – FC Obergrombach

FC Untergrombach II – FzG Münzesheim II

TSV Stettfeld – FC Flehingen

Kickers Büchig II – FC Neibsheim

SV Gölshausen – TSV Oberöwisheim

FC Flehingen II – SV Menzingen

FC Obergrombach II – VfB Bretten II

TSV Dürrenbüchig – FzG Münzesheim

FV Bauerbach – FC Odenheim

SV Gochsheim – FC Heidelsheim II

FV Gondelsheim – FC Untergrombach

SV Oberderdingen – FC Fatihspor Oberderdingen

FV Ubstadt – TuS Mingolsheim.

Weitere Termine: 2. Runde am Sonntag, 30. August (17 Uhr); 3. Runde am Sonntag, 6. September; Viertelfinale am Mittwoch, 16. September; Halbfinale am 6./7. März 2021, Finale am Karsamstag, 3. April 2021.