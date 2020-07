Pokalauslosung im Fußballbezirk Baden-Baden: Bezirksliga-Duell in Muggensturm zum Auftakt

Insgesamt 56 Vereine gehen ins Rennen um den Pokal des Fußballbezirks Baden-Baden in der Saison 2020/21. Titelverteidiger ist der FC Rastatt 04, der das bislang letzte Finale gegen den SV Sasbach im heimischen Münchfeldstadion am 10. Juni 2019 mit 5:1 für sich entschied.

Wegen Corona kein Sieger der vergangenen Saison

In der vergangenen Saison wurde wegen der Corona-Pandemie kein Sieger ermittelt. Der Wettbewerb musste nach dem Viertelfinale abgebrochen werden, die vier Halbfinalisten FC Lichtenau, SV Scherzheim, FC Lichtental und FV Ötigheim sind für den südbadischen Pokal qualifiziert.

In der ersten Runde stehen am Wochenende 22./23. August insgesamt 24 Spiele an, acht Vereine durften sich bei der Auslosung über Freilose freuen. Das einzige Duell zweier Bezirksligisten zum Auftakt bildet der Vergleich zwischen dem FV Muggensturm und dem Rastatter SC/DJK.

Eine schwere Aufgabe erwartet den jüngsten Cup-Gewinner FC Rastatt 04 (Kreisliga A Nord) beim Heimspiel gegen den Bezirksligisten FV Bad Rotenfels. Spannung verspricht auch die Partie zwischen dem VfR Achern und dem VfB Unzhurst.

Die Partien der ersten beiden Runden im Überblick:

1. Runde am 22./23. August:

Nord

SV Niederbühl - FV Hörden

SV Michelbach - FV Iffezheim

FC Durmersheim - FV Steinmauern

FC Rastatt 04 - FV Bad Rotenfels

FV Muggensturm - Rastatter SC/DjK

FV Rauental - FC Frankonia Rastatt

FV Sandweier - Spvgg Ottenau

FV Ottersdorf KLA - VFB Gaggenau

FC Obertsrot - SV Staufenberg

FV Plittersdorf - SV Forbach

SV Au - FC Gernsbach

SV Bietigheim - VfR Bischweier

Freilose: FC Weisenbach, SC Wintersdorf, OSV Rastatt, FV Ötigheim.

Süd

TuS Greffern - FSV Kappelrodeck-Waldulm

SC Vimbuch - SV Leiberstung

VfR Achern - VfB Unzhurst

FV Haueneberstein - SV Sasbach

FV Gamshurst - SV Sasbachwalden

FC Varnhalt - SV Baden-Oos

SV Neusatz - SV Altschweier

SG Stollhofen/Söllingen - TuS Hügelsheim

SC Baden-Baden - FC Ottenhöfen

SC Eisental - FC Schwarzach

SV Weitenung - Kickers Baden-Baden

FC Neuweier - SV Mösbach

Freilose: SG Lauf, FC Lichtental, FC Lichtenau, SV Scherzheim.

2. Runde am 29./30. August

Niederbühl/Hörden - Au/Gernsbach

Rastatt 04/Bad Rotenfels - OSV Rastatt

Durmersheim/Steinmauern - Wintersdorf

Ötigheim - Muggensturm/Rastatter SC/DJK

Ottersdorf/Gaggenau - Rauental/Frankonia Rastatt

Michelbach/Iffezheim - Obertsrot/Staufenberg

Bietigheim/Bischweier - Plittersdorf/Forbach

Sandweier/Ottenau - Weisenbach

Achern/Unzhurst - Greffern/Kappelrodeck

Lichtental - Weitenung/Kickers Baden-Baden

Lichtenau - Stollhofen/Söllingen/Hügelsheim

Scherzheim - Varnhalt/Baden-Oos

Neusatz/Altschweier - Vimbuch/Leiberstung

Lauf - Haueneberstein/Sasbach

Gamshurst/Sasbachwalden - SC Baden-Baden/Ottenhöfen

Eisental/Schwarzach - Neuweier/Mösbach

Weitere Termine: Achtelfinale am Mittwoch, 30. September; Viertelfinale am Mittwoch, 28. Oktober; Halbfinale am Mittwoch, 21. April 2021, Finale am Pfingstmontag, 24. Mai 2021.