Präsidentin des Landessportverbandes freut sich über Lockerungen, sieht auf Vereine aber noch Probleme zukommen

Für die Sportvereine in Baden-Württemberg hat sich die Lage in der Corona-Krise ein wenig entspannt. Seit Mittwoch gelten Lockerungen für den Trainings- und Wettkämpfbetrieb und zudem können in Not geratene Vereine seit Ende Juni Soforthilfe beantragen.

Dennoch könnten auf viele Clubs noch Probleme zukommen, wie Elvira Menzer-Haasis erklärt. Die Präsidentin des Landessportverbandes spricht im BNN-Interview außerdem darüber, wie sich der Sport in Baden-Württemberg verändern könnte und warum die drei Sportbünde zuletzt nicht an einem Strang gezogen haben.

Seit Mittwoch gilt die neue Corona-Verordnung. Wie glücklich sind Sie mit den Lockerungen?

Menzer-Haasis: Insgesamt können wir sehr zufrieden sein. Die neue Verordnung kommt vor allem den Vereinen zugute. In anderen Bundesländern schaut man schon ein wenig neidisch auf uns. Ich hätte mir allerdings eine andere Personenzahl als die 20 gewünscht, denn Fußball oder auch andere Sportarten spielt man nun mal Elf gegen Elf. Fabelhaft finde ich, dass auch die Kontaktsportarten wieder stattfinden können. Es war manchen schwer zu erklären, warum sie etwa nicht mit dem gleichen Partner ringen dürfen.

Auch Zuschauer dürfen wieder kommen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Menzer-Haasis: Ja. Gehen wir doch mal pragmatisch ran: Wenn Kinder und Jugendliche Wettkämpfe haben, ist es einfach schön, wenn die Eltern zuschauen können. Und dem sollte man schon Rechnung tragen. Die Riesenveranstaltungen kann man im Moment nicht machen, aber eine begrenzte und gesteuerte Zuschauerzahl finde ich für Sportwettkämpfe schon wichtig.

Viele Vereine sind durch die Corona-Krise dennoch in Schwierigkeiten geraten. Sie fürchten etwa sinkende Mitgliederzahlen. Kommt die große Austrittswelle noch?

Menzer-Haasis: Es gibt im Moment keinen Mitgliederschwund, die Leute bleiben den Vereinen treu. Aber die typische Eintrittswelle bei den Großen ist in den Sommermonaten. Die Menschen werden im nächsten Jahr fehlen, das heißt das Problem wird nachlaufen. Deshalb schauen wir, was wir mit der Politik aushandeln können. Wenn nächstes Jahr Probleme auftauchen, ist die Bereitschaft, glaube ich, schon da, hier nachzusteuern. Wichtig ist für uns aber: außerhalb des Solidarpakts. Unser Hilfsprogramm läuft ja bis Ende November, da kann man dann schon verlässliche Aussagen treffen. In anderen Bundesländern ging die Hilfe teilweise nur bis Ende Mai.

Stichwort Soforthilfe: Wie streng werden die Anträge geprüft?

Menzer-Haasis: Es wird erst einmal bei den Sportbünden auf Plausibilität geschaut. Zudem wird es Einzelfallprüfungen geben, das ist mit dem Ministerium so besprochen. Und man muss schon sehen, dass am Ende des Antrags eine eidesstattliche Erklärung steht. Da wird man sich schon überlegen, ob die Angaben tatsächlich so belastbar sind. Ich glaube aber nicht, dass die Vereine sagen: Jetzt holen wir uns das Geld ab, ob wir es verdient haben oder nicht. Ich denke, unsere eher maßgeschneiderte Lösung ist besser als ein Gießkannen-Prinzip, bei dem jeder Verein den Betrag x abhängig von der Mitgliederzahl bekommt. Es gibt Vereine, die brauchen es nicht, und es gibt Vereine, die brauchen deutlich mehr.

Welche Vereine sind denn besonders schwer betroffen?

Menzer-Haasis: Das kann man noch nicht genau sagen, das Programm läuft ja erst an. Aber ich vermute, dass es eher die größeren Mehrsparten-Vereine sind, die höhere Ausgaben durch hauptamtliches Personal haben und die Kurse anbieten. Nach der Öffnung werden die Kurse kleiner sein und es ist mehr Personal nötig, um dieselbe Anzahl an Menschen zu betreuen. Das wird auch ein nachlaufendes Thema sein. Ein Verein mit 100 Mitgliedern gerät vielleicht nicht so schnell in Not.

Soforthilfe

Mitte Juni hat die Landesregierung ein Soforthilfe-Programm beschlossen, das die Sportvereine und -verbände in Baden-Württemberg mit rund 11,6 Millionen Euro unterstützt. Die finanzielle Hilfe kann beim jeweils zuständigen Sportbund beantragt werden. Dabei dient als Richtschnur, dass Vereinen bis zu 15 Euro pro Mitglied, Verbänden bis zu einem Euro pro Mitglied zusteht. Bei größeren Engpässen ist auch ein höherer Betrag möglich.

Bis Freitagvormittag waren beim Badischen Sportbund Nord in Karlsruhe, der für etwa 2.500 Vereine zuständig ist, 34 Anträge mit einem Volumen von knapp 400.000 Euro eingegangen, beim Badischen Sportbund Freiburg (3.300 Vereine) 40 Anträge mit etwa 250.000 Euro Volumen. Beim Württembergischen Landessportbund (knapp 5.700 Clubs) ging es bei 95 Anträgen um insgesamt rund 900.000 Euro.

Wie kann man den Vereinen noch helfen?

Menzer-Haasis: Ich habe die Präsidenten der kommunalen Landesverbände gebeten, die Hallen während der Sommerferien für Sportangebote offen zu lassen. Viele Menschen werden ja ohnehin zu Hause bleiben. Vom Städtetag gibt es da ein positives Signal. Das wäre auch für die Vereine wichtig und wünschenswert.

Müssen sich die Vereine künftig krisenfester aufstellen?

Menzer-Haasis: Viele haben durchaus Rücklagen, die allerdings nur sehr begrenzt möglich sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Soforthilfe: Die freien Rücklagen mussten die Vereine jetzt verwenden, aber die zweckgebundenen Rücklagen, zum Beispiel für den Hallenneubau, dürfen sie behalten.

Die Anträge werden von den drei Sportbünden bearbeitet. Die haben in der Krise nicht immer an einem Strang gezogen…

Menzer-Haasis: Es war schon eine anstrengende Zeit. Die Nordbadener und ich waren uns einig, dass nicht derjenige erfolgreich sein wird, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der am konsequentesten nachweisen kann, wie die Situation wirklich ist. Südbaden und Württemberg waren da nicht immer unserer Meinung. Es ging sogar soweit, dass mein Mandat und meine Rolle in Frage gestellt wurden. Schlussendlich habe ich als Mandatsträgerin aber auch das ausverhandelt, was der Auftrag war: Der Solidarpakt läuft weiter und wir brauchen Mittel on top. Diese Zusage haben wir von der Ministerin bekommen. Wir haben uns dann aber in einer Präsidiumssitzung geeinigt, weil wir alle wissen, es geht um das Herz des Sports, die Vereine.

Wie wird sich der Sport in Baden-Württemberg durch die Krise wandeln?

Menzer-Haasis: Konkret kann ich das noch nicht sagen. Aber ich glaube, es wird schon eine Veränderung im System geben, aber genau das ist ja die Stärke unserer Sportvereine. Sie haben sich über die Jahrhunderte – ob Monarchie, ob Krieg – immer wieder angepasst, immer wieder neu erfunden. Und wir merken jetzt gerade, dass die Vereine so einen starken Selbsterhaltungstrieb haben, so viel Kreativität und Ideen einbringen. Ich bin beeindruckt.

Die Krise fällt auch in eine Zeit, in der die Leistungssportreform umgesetzt wird. Hat sie hierauf Auswirkungen?

Menzer-Haasis: Am Anfang war es vor allem für die Spitzenathleten ein bisschen schwierig, weil aufgrund des Föderalismus die Trainingsmöglichkeiten sehr unterschiedlich geregelt waren. Und wir hatten hier in Deutschland einen Standortnachteil. In anderen Ländern durften die Sportler teilweise durchtrainieren, bei uns werden Beschlüsse eben sehr konsequent umgesetzt. Wichtig war, dass wir vom Bundesinnenministerium relativ schnell das Signal bekommen haben, dass die Mittel weiterfließen und das ist ein ganz wichtiges Signal. Mit der Verschiebung von Olympia ist auch einiger Druck weggenommen worden.