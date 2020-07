Präsidentin des Landessportverbands freut sich über Lockerungen, sieht auf Vereine aber auch Probleme zukommen

Es war schon eine anstrengende Zeit. Die Nordbadener und ich waren uns einig, dass nicht derjenige erfolgreich sein wird, der am lautesten schreit, sondern derjenige,der am konsequentesten nachweisen kann, wie die Situation wirklich ist.Südbaden und Württemberg waren da nicht immer unserer Meinung. Es ging sogar soweit, dass mein Mandat und meine Rolle in Frage gestellt wurden.Schlussendlich habe ich als Mandatsträgerin aber auch das ausverhandelt, was der Auftrag war: Der Solidarpakt läuft weiter und wir brauchen Mittel on top. Diese Zusage haben wir von der Ministerin bekommen. Wir haben uns dann aber in einer Präsidiumssitzung geeinigt, weil wir alle wissen, es geht um das Herz des Sports, die Vereine.