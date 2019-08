Pyro-Fall: DFB urteilt gegen Karlsruher SC – KSC legt Berufung ein

Anzeige

Das DFB-Sportgericht hat heute den Karlsruher SC zu einer Verhandlung nach Frankfurt geladen, um sich zu der Pyro-Show nach dem Spiel gegen die Würzburger Kickers im vergangenen November zu äußern. Der Verband verurteilte den KSC zu einer Strafe von 3.000 Euro wegen unsportlichen Verhaltens.

Worum ging es? Vergangenes Jahr hatten sich KSC-Fans mit rund 140 Bengalischen Feuern von dem alten Wildparkstadion verabschiedet. Diese Feier sei laut Verein und Fan-Dachverband Supporters Karlsruhe eine separate Veranstaltung nach dem Spiel gewesen, die von den Supporters Karlsruhe organisiert und als solche angekündigt wurde. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dies anders gesehen und möchte, dass sich der Karlsruher SC dafür verantwortet. Der Verein soll eine einer Strafe von 3.000 Euro bezahlen.

Kompetenzüberschreitung des DFB?

Gegenstand der Anklage war nicht das Abbrennen von Pyrotechnik (Zuschauerfehlverhalten), heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins am Donnerstagnachmittag. Das Sportgericht sei demnach der Auffassung, dass auch die von den Fans veranstaltete Abschiedsfeier vorab vom DFB hätte genehmigt werden müssen. Der KSC hält dies für eine Kompetenzüberschreitung des DFB. Der badische Zweitligist will Berufung einlegen.



KSC-Verantwortliche in Frankfurt

Der KSC war mit Präsident Ingo Wellenreuther, Geschäftsführer Michael Becker, Bereichsleiter Rolf Ulrich, Pressesprecher Florian Kornprobst und Anwalt Markus Schütz vor Ort in Frankfurt. Die Verhandlung begann um 12.30 Uhr und um 15 Uhr wurde das Urteil verkündet.

Wie geht es weiter?

Der Verein wird in Revision gehen und es geht in die nächste Instanz.

