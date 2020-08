Serie über Größen aus dem Sportkreis Bruchsal

Hockey-Torhüter Christian Bassemir: Vom Olympia-Teilnehmer zum Orthopäden

Christian Bassemir beendete seine sportliche Laufbahn auf seinem Höhepunkt. Nach dem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles ging er persönlich den nächsten Schritt und wurde Orthopäde. In Bruchsal und Umgebung ist der 64-Jährige in dieser Funktion bestens bekannt.