Die Wechsel in der Fußball-Kreisliga

Mit neuem Personal auf zu neuen Zielen: Auch vor der Saison 2020/21 gab es wieder ordentlich Veränderungen in den Kadern der Clubs in der Fußball-Kreisliga Pforzheim. Hier ist die Übersicht aller gemeldeten Wechsel.

Der SV Huchenfeld hat nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/20 die Kreisliga in Richtung Landesliga verlassen. Der Verein GU-Türkischer SV Pforzheim, zuletzt auf Rang zwei, will nun mit aller Macht den Huchenfeldern folgen.

Dafür hat die Elf des ehemaligen CfR-Trainers Gökhan Gökce ordentlich aufgerüstet. Und auch die Vereinsverantwortlichen der anderen Clubs sind sich einig: GU macht am Ende der Saison das Rennen, auch der FV Niefern wird als Titelanwärter genannt. Der Verein selbst übt sich in Unterstatement, schiebt Niefern und dem FC Germania Singen die Favoritenrolle zu.

Dabei haben die Türken Spieler in ihren Reihen, die bereits höherklassig gespielt haben. So hat sich Ex-Verbandsligaspieler Sascha Mörgenthaler der Gökce-Elf angeschlossen, Keeper Bünyamin Karagöz kann sogar auf ein paar wenige Einsätze in der Regional- und Oberliga beim FC Nöttingen verweisen.

Die Wechselbewegungen im Überblick:

GU-Türkischer SV Pforzheim

Zugänge: Sadig Al Suleiman (Blau-Weiß Papenburg), Marcello Campisi (FC Fatihspor Pforzheim), Mert Kizilarslan (SV Büchenbronn), Orhan Tekin (FC Birkenfeld), Sascha Mörgenthaler (TSV Grunbach), Yannik Korzuch (FC Kieselbronn), Bünyamin Karagöz (TuS Bilfingen), Göksel Dindar (FC Baden Darmsbach), Baran Sicak (FV Öschelbronn), Karkir Mendanilöglu (Futsal Portus Pforzheim), Bilal Mahdjane (SC Pforzheim), Erdijan Görisch (FC Alemannia Wilferdingen), Mehmet Cakir (eigene Jugend), Narcis-Constantin Silaghi (SV Kickers Pforzheim), Salvatore Jose Di Bernardo (FC Alemannia Wilferdingen).

Abgänge: Onur Yildiztepe (FV Öschelbronn), Jonas Maier, Francesco Di Sazio (SV Kickers Pforzheim), Tarkan Topul (FC Fatihspor Pforzheim), Claudia Damin (Rastatt), Samet Uzun (FC Birkenfeld).

SV Kickers Pforzheim

Zugänge: Jan-Matensz Niepraz (FC Fatihspor Pforzheim), Francesco Di Sazio (GU-Türkischer SV Pforzheim), Argentiero Calogero (SV Huchenfeld), Oliver Doru (FV Öschelbronn), Ghanim Haji (FC Fatihspor Pforzheim), Jan Gärtner (Tus Bilfingen).

Abgänge: Daniel Dedaj (SV Büchenbronn), Volkan Gülbas, Resul Bal (beide FC Fatihspor Pforzheim), Hüseyin Memis (FV WIldbad), Abdullah Osman (Spvgg Dillweißenstein), Marco Di Bernado (FC Alemannia Hamberg), Narcis-Constantin Silaghi (GU-Türkischer SV Pforzheim).

Spvgg Coschwa

Zugänge: Maurice Leuzzi, Cedric Leuzzi (ASV Arnbach), Ado Kosuta (FV Wildbad), Peter Weber (TV Konstanz), Simon Schneider (TSV Grunbach), Julian Fegert, Niklas Kouba, Justin Tucholke, Mohamed Ali Kharat, Fabian Korinth, Max Melchior (alle Jugend/JFV Straubenhardt).

Abgänge: Marcus Fixel (FC Ersingen), Marco Andric (Spft. Feldrennach).

FV Knittlingen

Zugänge: Kevin Zengin (FC Ersingen), Cem Özkan (eigene Jugend).

Abgänge: keine.

FV Niefern

Zugänge: Eric Heidt (TuS Ellmendingen), Tim Wagner (FC Kieselbronn), Marco Heidecker (FC Ersingen), Angelo Guagenti (TSV Rinklingen).

Abgänge: Leon Berberidis (FC Fathispor Pforzheim), David Ecker (FV Wildbad), Michael Stamer (FV Muggensturm), Hüseyin Kücük (Spvgg Zaisersweiher).

FV Göbrichen

Zugänge: Hrvoje Nizic (NK Kastel Gomilica), Patrick Lorenc (1. CfR Pforzheim), Patrick Schwartz (FC Nußbaum), Andre Cacador (1. CfR Pforzheim A-Jugend), Pascal Müller (FC Kieselbronn), Dennis Öztürk (Türkischer SV Mühlacker), Kritijan Pecollaj (FV Öschelbronn), Mustafa Solak (TG Stein), Yannik Brenner (FC Ersingen).

Abgänge: Patrick Campos (FC Calmbach), Robert Jankovic (pausiert), Andy Surgota (FC Birkenfeld), Philip Carbone (ATSV Kleinsteinbach), Pascal Elsäßer, Julian Kisker (beide FC Bauschlott), Justin Kalinowski (FC Ispringen), Bilal Al-Khaldi, Benjamin Schwarz, Marcel Krämer (alle 1. Fußballclub Pforzheim 2018).

FC Fatihspor Pforzheim

Zugänge: Deniz Yalcin (SV Büchenbronn), Moriba Kallon (TSV Grunbach), Mert Tasci (SV Büchenbronn), Yunus Emre Birinci (Türkei), Caglar Sener (Winterpause), Samed Tatar (FV Tiefenbronn).

Abgänge: Franseco Grifo (Alemannia Wilferdingen), Mateusz Jan Niepras (SV Kickers Pforzheim.)

FC Germania Singen

Zugänge: Ricardo André Dias Assis (TSV Ötisheim), Silas Lindörfer (ATSV Kleinsteinbach), Benjamin Thiel (FC Nußbaum), Moses Okeowo Oluwaseyi (SV Schwetzingen/bereits im Winter).

Abgänge: Levent Cumur (TuS Bilfingen), Marco Filler FC Ispringen), Edgar Streich (FC Vikt. Jöhlingen).

FC Bauschlott

Zugänge: Daniel Böhringer (SV Langensteinbach), Marcus Hobler (FC Jöhlingen), Niklas Seiter (A-Jugend CfR Pforzheim), Burak Uludag (Spvgg Renningen), Pascal Elsäßer (FV Göbrichen), Julian Kisker (FV Göbrichen), Henri Kleile (eigene A-Jugend), Fernando Leicht (eigene A-Jugend).

Abgänge: Jens Leicht (SG Ölbronn-Dürrn), Christian Mingoia (TG Stein), Leif Brunhorn (TSV Ötisheim).

TSV Grunbach

Zugänge: Luca May (CfR-A-Junioren), Kriss Berger, Dustin Blum, Dustin Schessl, Marc-Philip Ehmann (alle A-Junioren SV Büchenbronn), Felix Zeisler, Oscar Junior Enon Baye (beide ASV Arnbach), Marc Gergert, Nico Schöninger (beide SV Büchenbronn), Marcel Karst (FC Engelsbrand), Christopher Bossert (FC Steinegg).

Abgänge: Markus Brasch, Tim Schöninger (beide FC Alemannia Hamberg), Nico Schneider (SV Büchenbronn), Yannick Schöninger (FC Ersingen), Lars Kuhn (TuS Bilfingen), Nico Plattek (SV Spielberg), Alan Delic, Vittorio Cali (beide SV Langensteinbach), Alex Butschek (FC Germania Friedrichstal), Sascha Mörgenthaler (GU-Türkischer SV Pforzheim), Dominik Salz (SGV Freiberg).

FSV Buckenberg

Zugänge: Kay Peter Essig, Fatos Beka (beide SV Huchenfeld), Fisnik Kerleshi (FC Alemannia Hamberg), Dennis Korzuch, Kais Abdelhag, Haji Hamka, Levente Pap, Durim Vershevci (alle eigene Jugend).

Abgänge: Joshua Taktakis (ASV Arnbach), Buba Daffeh (Türkischer SV Mühlacker), Kim Heidler (VfR Ittersbach), Niklas Honecker (Ziel unbekannt).

FC Alemannia Wilferdingen

Zugänge: Mikael Doru, Ilhan Erdogan (beide FC Ispringen), Francesco Grifo (FC Fatihspor Pforzheim), Ivan Mocado (1. CfR Pforzheim), Nils Rudisile (FC Birkenfeld), Avni Veseli (SK Hagenschieß), Stefano Fragapane (A-Jugend Germania Singen), Phil Rudisile, Silas Schneeweis (beide A-Jugend FC Birkenfeld).

Abgänge: Hasan Kücük, Salvatore di Bernardo, Erdijan Görisch (alle GU-Türkischer SV Pforzheim), Rene Hook (FC Alem. Hamberg), Deler Khalef (SV Kickers Pforzheim).

FC Dietlingen

Zugänge: Marcel Appelt (TSV Weiler), Robert Göhre (TG Stein), Samuel Wairimu (SG Dornstetten), Phillipp Grohmann (TSV Weisach), Michael Gordienko (FSV Buckenberg), Adem Gürkan, Sinan Ucar, Volkan Tasyol, Nicolai Bastian (alle FC Baden Darmsbach).

Abgänge: Davide Amato (FC Ersingen), Julian Glowania (TuS Ellmendingen).

TSV Wurmberg-Neubärental

Zugänge: Simon Flattich (eigene Jugend), Antonio Iodice (im Winter von 08 Mühlacker).

Abgänge: Lucca Grau, Tim Schrade (beide FC Ispringen), Moritz Pohler (Mönsheim), Peter Rauscher (Wiernsheim), Daniel Jourdan (Neuhausen).

FV Wildbad

Zugänge: Matija Domazet, Sandro Dudic, Filip Samardric (alle NK Posavina Pforzheim), David Ecker (FV Niefern), Salvatore Geraci (SV Kickers Pforzheim), Hüseyin Memis (SV Kickers Pforzheim), Kai Faigle, David Fehr, Cedric Mössinger, Marvin Sali (alle eigene Jugend), Philipp Flaig, Peter Kiefer, Igor Salnikov (alle ASV Arnbach), Johannes Krist, Mehmet Bitmen, Ludwig Schmidt (alle FC Calmbach), Devin Köseoglu, Karzan Hussein (beide CfR Pforzheim), Robert Rathke (TV Gräfenhausen), Milos Stanojkovic.

Abgänge: Tim Reule (FC 08 Birkenfeld), Patrick Dürr, Ewald Wolf (FC Calmbach), Felix Reule (SG Oberreichenbach/Würzb.), Yusuf Unat (SV Büchenbronn), Marco Zündel (SG Oberes Enztal).

FC Alemannia Hamberg

Zugänge: Markus Brasch (TSV Grunbach), Tim Schöninger (TSV Grunbach), Marco Di Bernardo (SV Kickers Pforzheim), René Hook (Alem. Wilferdingen), Adrian Putanu (Otelul Galati (Rou), Michele Scardia (SKV Rutesheim A-Jgd), Nil Pedrosa (CfR Pforzheim A-Jgd), Marius Pojtinger (FC Steinegg), Dario Martan (FC Steinegg), Franco Lebau (Promosport).

Abgänge: Dennis Baral (TuS Bilfingen), Marius Baral (TuS Bilfingen), Daniell Scarafilo (TuS Bilfingen), Benjamin Britsch (TuS Ellmendingen), Fahrid Ahmadi (TSV Wimsheim), Paul Rössle (SV Leonberg/ Eltingen), Alex Jawo (FC 08 Birkenfeld).

TSV Weiler

Zugänge: Lucas Fromm, Jan-Noah Riefle (beide FC Germania Singen), Pascal Schäfer (FC Schellbronn), Tim Zekan (NK Posavina Pforzheim), Kevin Ziegler (VfB Pfinzweiler), Nico Siegrist (SpVgg Gröningen-Satteldorf), Colin Siegrist (FC Nöttingen A-Jugend).

Abgänge: Patrick Eberle (FC 08 Birkenfeld), Simon Kopitzki (Karriereende), Markus Eberle (Karriereende, als Co-Trainer zu Spfr. Feldrennach), Alex Lang, Jan Raskopf (beide Karriereende).

FC Nußbaum

Zugänge: Moritz Moser (FC Ersingen).

Abgänge: Benjamin Thiel (FC Germania Singen).

FV Öschelbronn

Zugänge: Bahri Yilmaz, Ersin Yilmaz (beide SG 08 Hellas Mühlacker), Onur Yildiztepe (GU-Türk. SV Pforzheim).

Abgänge: Oliver Doru (SV Kickers Pforzheim), Kristijan Pecollaj (FV Göberichen).