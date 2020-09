Birkenfelder Sascha Sharma erkämpft sich in Krefeld den deutschen Meistertitel im Mixed Martial Arts

Sascha Sharma sitzt auf dem Boden seines Gyms in der Pforzheimer Salierstraße, in der hinteren Ecke, während sich seine Kampfsportschüler warmmachen. In seiner Hand hält der 33-Jährige sein Handy, ein Video läuft – ein Video, das Sharmas Augen zum Leuchten bringt. Er strahlt, seine Lachfalten lassen das kleine weiße Pflaster unter seiner linken Augenbraue Wellen schlagen. Sascha Sharma strahlt Zufriedenheit aus, ja fast noch etwas mehr: echtes Glück.

Harter Weg zum Titel

Es ist erst wenige Tage her, dass der Birkenfelder den größten Erfolg seiner sportlichen Karriere gefeiert hat: Er ist der erste Federgewichtschampion der National Fighting Championships NFC 2 in Mixed Martial Arts – kurz MMA – geworden. Und der Moment, in dem sein Name in der Halle in Krefeld ertönte, er ist in diesem Video festgehalten. „Ich habe das inzwischen zig Mal gesehen“, sagt Sharma und wendet seinen Blick vom Handy ab, das Strahlen nach wie vor fest und ehrlich im Gesicht. „Aber mir kommen noch immer fast die Tränen – und das passiert mir wirklich selten.“

Erst vor acht Jahren hat der 33-Jährige mit MMA begonnen. Mit dieser Sportart, die ihren dunklen Hinterhofcharakter nicht wirklich loszuwerden scheint – weil sie in einem Käfig ausgekämpft wird, weil sie kaum Restriktionen hat, sondern jegliche Form des Kampfes, sei es Ringen, Jiu-Jitsu, Thaiboxen oder Boxen, zulässt.