Die Wechsel in der Fußball-Kreisklasse A2

Mit neuem Personal auf Punktejagd: Auch vor der Saison 2020/21 gab es wieder viele Zu- und Abgänge bei den Vereinen in der Fußball-Kreisklasse A2. Hier ist die Übersicht aller gemeldeten Wechsel.

Gerangel um die Aufstiegsplätze: Nachdem der SV Kickers Pforzheim und der FC Dietlingen fortan in der Fußball-Kreisliga um den Punkte kämpfen, wittern die anderen Clubs in der A2 ihre große Chance. Als Favoriten werden der FC Calmbach, der FC Engelsbrand und auch der FC Birkenfeld II gehandelt. Im vorderen Mittelfeld der Tabelle zu finden waren in der vergangenen Saison und vor deren Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie auch der SV Neuhausen und die Sportfreunde Feldrennach.

Die Wechselbewegungen im Überblick:

FC Schellbronn

Zugänge: Cakir Serhat (Spvgg Dillweißenstein), Marcel Ruis, Yannick Bogner (beide FV Tiefenbronn), Amin Alachaher (FC Steinegg).

Abgänge: Leon Sträter (PSG Pforzheim), Sinan Marangoz (TSV Heimsheim), Pascal Schäfer (TSV Weiler), Serdar Yüksek (SG Ölbronn/Dürrn).

SG Unterreichenbach/Schwarzenberg

Zugänge: Kevin Schleeh, Sahbi Touibi (beide TSV Schömberg), Dominik Denner (Viktoria Enzberg), Max Häberle (FC Engelsbrand), Stefan Mosonyi, Dimitri Anselm, Eduard Anselm, Igor Anselm, Raphael Bauer, Kushtrim Berisha, Shpetim Berisha, Marc Bordeleau, Tim Burkhardt, Andreas Essig, Frank Grözinger, Silas Grözinger, Simone Guarnieri, Simon Heitzmann, Benedikt Kauffmann, Julian Kauffmann, Kay Kratzert, Erkan Kurar, Mario Ortugno, Julian Pfrommer, Marcel Pfrommer, Anderson Mendonca, Özben Seyatoglu, Daniel Wehrle, Mario Weiß, Sven Werner (alle SV Bad Liebenzell).

Abgänge: Robin Mesaros (FC Birkenfeld), Dominik Soares, Ronny Holzapfel (beide FC Calmbach), Tobias Wüst (SV Oberkollbach), Viktor Schwab (TSV Schömberg), Niklas Schuppler (FC Engelsbrand).

FV Tiefenbronn

Zugänge: Ali Koch (TSV Heimsheim), Noah Schrader (SVNeuhausen), Gökhan Keskin (SV Kickers Pforzheim), Samet Temel (FV Öschelbronn), Mirko Gunkel (TSV Wimsheim), Richard Heller (vereinslos), Linus Flachs, MariusKirsch, Dustin Hess, Robin Müller (alle eigene Jugend).

Abgänge: Dennis Preuß, Feyyaz Köse (beide TSV Mühlhausen), Marcel Ruis (FC Schellbronn), Daniel Anthopoulos (TSV Heimsheim), Furkan Demirer, Samed Tatar (beide Fatihspor Pforzheim), Sandro Zundel (Spielertrainer SG Steinegg/FV Tiefenbronn II).

TuS Ellmendingen

Zugänge: Marius Diebold (1. FC Bruchsal), Fabrice Kum (TSV Bernhausen), Benjamin Britsch (FC Alemannia Hamberg), Jannick Bleiholder, Pascal Krause (beide Spfr. Feldrennach), Marius Bott (FC Birkenfeld), Julian Glowania, Jan Hecker, Lenny Weindorf (alle FC Dietlingen), Pascal Schmatloch, David Kastner, Eric Augenstein, Nils Ellerbrock, Jannes Lorenz, Maxel Witte, Morris Volz (alle eigene Jugend).

Abgänge: Eric Heidt (FV Niefern), Oliver Kern (FV Langenalb), Sven Lehnhardt (pausiert), Jesko Roth (Ziel unbekannt).

FC Engelsbrand

Zugänge: André Bleich (FC Ersingen), Bünyamin Erdogan (FC Fatihspor Pforzheim), Daniel Ewert (TSV Grunbach), Frank Haist (SG Oberes Enztal), Niklas Schuppler (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Dennis Wolff (TSV Grunbach).

Abgänge: Maximilan Häberle (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Marcel Karst (TSV Grunbach), Jonah Schwemmle (TSV Wimsheim).

SV Neuhausen

Zugänge: Ozan Gülya (1. FC Pforzheim 2018), Tim Kunze (eigene A-Jugend), Daniel Jourdan (TSV Wurmberg-Neubärental).

Abgänge: keine.

Sportfreunde Feldrennach

Zugänge: Jonas Schönthaler (eigene A-Jugend), Marko Andric (Spvgg Coschwa), Markus Eberle (TSV Weiler).

Abgänge: Jannik Bleiholder (TuS Ellmendingen), Raffael Leitl (pausiert).

FC Calmbach

Zugänge: Alain Santos (TV Darmsheim), Patrick Yuri Campos de Aranja Souza (FV Göbrichen), Michael Baumeister (FC Steinegg), Alexander Ballardt (FV Wildbad), Manuel Wurster (VfL Höfen), Dominick Sodres (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Maximiliano Oliveira de Oliveira (FC Nöttingen), Samuel Mehdri (ASV Arnbach), Ronny Holzapfel (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Patrick Dürr (FV Wildbad), Bünyamin Celebioglu (Hattinger SV), Ewald Wolf (FV Wildbad), Matthias Striegel (Kickers Pforzheim), Ricardo Antonio Martin Ramos, Francisco Javier Lozada Ortiz, Doroteo Luviano (alle Türkischer SV Calw), Gil-Miguel Andrlon (eigene Jugend), Marc Mann (FC Nöttingen).

Abgänge: Steffen Adler (VfL Höfen), Johannes Krist (FV Wildbad).

FV Langenalb

Zugänge: Oliver Kern (TuS Ellmendingen), Kevin Santoro (TSV Schöllbronn), Sascha Boller, Sebastian Gaida (beide TSV Grunbach), Marc Armbruster, Mohammet Suwareh (beide VfB Pfinzweiler), Dominic Theis (vereinslos).

Abgänge: Jens Helfrich (FSV Eisingen), Mustafa Timar (TSV Schöllbronn), Tim Schaar (SG Burbach/Pfaffenrot), Jeremy-Steven Fix (VfB Pfinzweiler), Tim Vögele (VFL Höfen), Deniz Apak (TV Gräfenhausen).

VfL Höfen

Zugänge: Steffen Adler (FC Calmbach), Fsahaye Asmerom (ASV Arnbach), Samet Bayrak (VfB Pfinzweiler).

Abgänge: Michael Ikenhi (VfB Pfinzweiler).

SpG Oberes Enztal

Zugänge: Marius Faschon (TSV Simmersfeld), Frank Metsoque Tafadji (FC Birkenfeld).

Abgänge: Frank Haist (FC Engelsbrand), Adrian Roller (SV Wittendorf).

TSV Schömberg

Zugänge: Maximilian Gans (TSV Möttlingen), Erdogan Aksoy (FV Wildbad), Tomislav Bicanic (NK Stara Lipa), Nemanja Milicevic, Nikola Milicevic (beide TuS Bilfingen), Can Memis (ASV Arnbach), Andras Panczi (1. CfR Pforzheim), Robert Panczi (vereinslos), Melvin Marques Batista (VfL Höfen), Viktor Schwab (1. FC Unterreichenbach).

Abgänge: Brian Henriques, Michael Henriques (beide SV Huchenfeld), Sahbi Touibi, Kevin Schleeh (beide TSV Schwarzenberg).

SV Huchenfeld II

Zugänge: Ilyas Ankour (1. CfR Pforzheim A-Junioren), Max Bauer (JSG Biet A-Junioren), Christopher Dittrich (TuS Bilfingen), Marius Haaf (FC Nöttingen), Niklas Haaf (JSG Biet A-Junioren), Fin Hund (JSG Biet A-Junioren), Nikola Mustapic (JSG Biet A-Junioren), Joao Paulo Tardelli Rancano Rosa (1. CfR Pforzheim), Valmir Xhaka (SV Büchenbronn A-Junioren).

Abgänge: Calogero Argentiero (SV Kickers Pforzheim), Fatos Beka (FSV Buckenberg), Daniel Calo (GU-Türk. SV Pforzheim), Kay Peter Essig (FSV Buckenberg).

FC Birkenfeld II

Zugänge: Dean Erazo (SV Mörsch), Patrick Eberle (TSV Weiler), Giuseppe Scanio, Jonas Micol, Leonardo Lore, Marcel Preier, Moritz May, Silas Ölschläger, Toni Kröller (alle eigene Jugend).

Abgänge: Nils Rudisile (FC Alemannia Wilferdingen), Tafadji Metsoque (SG Oberes Enztal), Christian Wurster (Wolfenweiler-Schallstadt).

SV Büchenbronn II

Zugänge: Yusuf Unat (FV Bad Wildbad), Daniel Dedaj (Kickers Pforzheim), Nico Schneider (TSV Grunbach), Domenico Pugliese (Iraklis Waiblingen), A. Ivanovice, M. Ivanovice, Roman Hofmann, Can Ozmen (alle eigene A-Junioren).

Abgänge: Mert Kizilarslan (GU-Türk. SV Pforzheim), Nico Schöninger, Marc Gergert (beide TSV Grunbach), Deniz Yalcin (FC Fatihspor Pforzheim).