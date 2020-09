Die Wechsel in der Fußball-Kreisklasse B1

In der Kreisklasse B1 gibt es weniger Bewegung als in anderen Ligen. Trotzdem hat sich einiges getan.

Bewegung ist auch in die Kreisklasse B1 gekommen, wenngleich weniger als in manch anderer Liga. Gleich neun Abgänge hat der SV Kickers Pforzheim II zu verzeichnen. Dafür darf sich die Landesliga-Reserve des TuS Bilfingen über neun Zugänge freuen. Ganz vorne in Sachen „Neue” steht die PSG 05 Pforzheim mit zwölf Zugängen.

SV Kickers Pforzheim II

Zugänge: keine.

Abgänge: Tobias Leopold, Alexander Kola, Aourel Kola (alle FV Hellas Mühlacker), Dukagjin Kemendi, Kevin Petsch, Efgini Osman (alle 1. FC Pforzheim 2018), Fetih Türkan (Spfr Mühlacker), Mücahid Kocer (ASV Arnbach), Mirco Lanzilotti (SC Pforzheim).

FC Baden Darmsbach

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

SK Hagenschieß

Zugänge: Gabriel Schug (FC Niederkirchen).

Abgänge: Alexander Ilin, Pascal Sachs (beide PSG 05 Pforzheim), Benedict Wild (TG Stein), Avni Veseli (FC Alemannia Wilferdingen).

TuS Bilfingen II

Zugänge: Jan Gartner (SV Kickers Pforzheim), Markus Gartner (FC Baden Darmsbach), Raphael Gohla (Post Südstadt Karlsruhe), Philemon Belinga Ottou (1. FC Ispringen), Marvin Schulz, Dominic Guth, Andre Schwab, Kenzo Kußmaul (alle vereinslos), Thomas Gartner (1. FC Pforzheim 2018).

Abgänge: keine.

PSG 05 Pforzheim

Zugänge: Leon Sträter (FC Schellbronn), Janis Baum (FC Nöttingen, A-Jugend), Khaled Hussein (FC Nöttingen II), Alexander Ilin, Pascal Sachs (beide SK Hangenschieß), Robin Hartmann, Rico Rubel, Delovan Al-Magder (alle FC Steinegg), Tobias Konnert (SV Huchenfeld II), Jan Quinke, Aymen Qaso (beide eigene Jugend), Denis Dalmizirak (zurück aus Auszeit).

Abgänge: Nico Botte (1. FC Pforzheim 2018), Dean Todorovic (Spfr Mühlacker).

TSV Maulbronn

Zugänge: Matteo Lisandru Lazzarini (FC Ersingen II).

Abgänge: Denny Engelhardt (FV Lienzingen), Dennis Can Özcagir (SG Hellas Mühlacker/08 Mühlacker), Rick Bender (TSV Wiernsheim), Bathuan Arik (Spvgg Zaisersweiher).

FV Öschelbronn II

Zugänge: Aleksandar Milos Dzonlaga (FC Alemannia Wilferdingen II).

Abgänge: keine.

FC Fatihspor Pforzheim II

Zugänge: Volkan Gülbas, Resul Bal, Muhammad Demirer (alle SV Kickers Pforzheim), Tarkan Topal (GU Türk. SV Pforzheim), Furkan Demirer (FV Tiefenbronn), Leon Berberidis (FV 09 Niefern).

Abgänge: Kaan Yildiz (Ziel unbekannt).

FSV Buckenberg II

Zugänge: Dennis Abram (erste Mannschaft).

Abgänge: keine.

Wimsheim II

Zugänge: Farid Ahmadi (1. FC Alemannia Hamberg), Ilyas Öczan (Türk. SV Mühlacker), Cengiz Ilik (TSV Weilimdorf), Jonah Schwemmle (TSV Wurmberg-Neubärental), Chris Danneberg (eigene Jugend).

Abgänge: Semih Ergün (TSV Wiernsheim), Angelo Sirone (TG Stein), Eike Braun (FC ViktoriaEnzberg).

Ölbronn-Dürrn II

Zugänge: Timo Penzinger, Tobias Herzog, Alexander Jost (FSV Eisingen), Jens Leicht (1. FC Bauschlott), Serdar Yüksek (FC Schellbronn), Dennis Aurnhammer (TuS Rötenbach).

Abgänge: keine.

SG Hellas 08 Mühlacker II

Zugänge: keine.

Abgänge: Athanasios Dafko (Spielausschuss), Dimitrios Paltoglou (Trainer 1. Mannschaft), Sami Alibrahim, Furkan Karacali, Jafar Asgari Mejareh (alle Türk. SV Mühlacker), Salii Yurii (Ziel unbekannt).

FV Knittlingen II

Zugänge: Cem Özkan (eigene Jugend), Eren Tosun (SV Gölshausen).

Abgänge: Soner Topal (SV Gochsheim), Jan Siegrist (TSV Dürrenbüchig).

FC Germania Singen II

Zugänge: Matthias Mall (eigene Jugend), Dustin Günther (1. FC Birkenfeld A-Junioren).

Abgänge: Lucas Fromm, Jan-Noah Riefle (beide TSV Weiler), Janik Schestag, Florian Schestag, Alexander Kunzmann (alle ATSV Kleinsteinbach), Ronnie Kellenberger (SV Königsbach), Dennis Bordt (Karriereende).

TSV Wurmberg-Neubärental II

Zugänge: Simon Flattich (eigene Jugend).

Abgänge: Lucca Grau, Tim Schrade (beide FC Ispringen), Moritz Pohler (Spvgg Mönsheim), Peter Rauscher (TSV Wiernsheim), Daniel Jourdan (SV Neuhausen).