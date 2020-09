Die Wechsel in der Fußball-Kreisklasse B2

Abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz landete in der Fußball-Kreisklasse B2 in der vergangenen und wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Saison 2019/20 der SC Pforzheim. Da es keine Absteiger gab, wurde das Abrutschen in die C-Klasse jedoch verhindert. Nun soll in der neuen Runde vieles besser werden. Ingesamt gehen neun zweite Mannschaften ins Rennen, man darf gespannt sein, wer am Ende das Rennen macht.

Die Wechselbewegungen im Überblick:

TV Gräfenhausen

Zugänge: C. Sulzbach, N. Lauer, J. Emmert, R. Duhatschek, D.Martella, M. Breymayer, S. Wacker, P. Stepper, P. Kilikidis, J. Lendl, N. Wildenmann, M. Westrich, D. Kis, S. La Spina (alle eigene Jugend), D. Apak (FV Langenalb), R. Patti (VfL Höfen), M. Schwarz (Spvgg Coschwa).

Abgänge: Robert Rathke (FV Bad Wildbad), Kevin Bauer (SC Pforzheim), Hasab Ismail Dormas (1. FC Pforzheim 2018).

SG Unterreichenbach/Schwarzenberg II

Zugänge: Kevin Schleeh, Sahbi Touibi (beide TSV Schömberg), Dominik Denner (Viktoria Enzberg), Max Häberle (FC Engelsbrand), Stefan Mosonyi, Dimitri Anselm, Eduard Anselm, Igor Anselm, Raphael Bauer, Kushtrim Berisha, Shpetim Berisha, Marc Bordeleau, Tim Burkhardt, Andreas Essig, Frank Grözinger, Silas Grözinger, Simone Guarnieri, Simon Heitzmann, Benedikt Kauffmann, Julian Kauffmann, Kay Kratzert, Erkan Kurar, Mario Ortugno, Julian Pfrommer, Marcel Pfrommer, Anderson Mendonca, Özben Seyatoglu, Daniel Wehrle, Mario Weiß, Sven Werner (alle SV Bad Liebenzell).

Abgänge: Robin Mesaros (FC Birkenfeld), Dominik Soares, Ronny Holzapfel (beide FC Calmbach), Tobias Wüst (SV Oberkollbach), Viktor Schwab (TSV Schömberg), Niklas Schuppler (FC Engelsbrand).

FC Steinegg

Zugänge: Sandro Zundel (FVTiefenbronn).

Abgänge: Mohamed EL Amin Alachaher (FC Schellbronn), Denis Flohr (1. FC Pforzheim 2018), Jan Pojtinger, Sebastian Pojtinger, Marius Dario, Martan Dario (alle FC Alemannia Hamberg), Rico Rubel, Dlovan Al-Majden, Kasem Naser, Robin Hartmann (alle PSG Pforzheim), Christopher Bossert (TSV Grunbach), Kim-Steven Pietsch (FV Tiefenbronn), Stefan Krajnovic (SC Pforzheim), Markus Klemens, Jacques Battois (beide TSV Heimsheim).

Spvgg Dillweißenstein

Zugänge: Abdullah Osman (SV Kickers Pforzheim), Cenim Berisa ( 1. CfR Pforzheim), Fatty Malang (Kleinsteinbach), Cherno Dibasey (Spvgg Coschwa), Felix Herkens (FC Dietlingen), Johannes Weishaar (SV Huchenfeld).

Abgänge: Abdi Sheikh Farah (Ziel unbekannt), Calogero Ala, Angelo Ala, Mustafa Aydin (hören alle auf), Serhat Cakir (FC Schellbronn), Baris Erbak, Soras Erbak, Shabbaz Mian (alle FC Alemannia Hamberg).

VfB Pfinzweiler

Zugänge: Steve Woitalla (Spvgg Coschwa), Michael Ferdinand (VfL Höfen), Jeremy-Steven Fix (FV Langenalb), Michael Ikenhi (VfL Höfen), Brendan Kellner, Tumani Sanyang (beide Spvgg Coschwa), Julian Rieck-Merkle (TuS Ellmendingen), Paul Ruess.

Abgänge: Kevin Ziegler (TSV Weiler), Samet Bayrak (VfL Höfen).

Sportfreunde Dobel

Zugänge: Yannick Riepp (Würzbach), Simon Glöckner (Birkenfeld).

Abgänge: keine.

SC Pforzheim

Zugänge: Rade Gagic (FV Göbrichen), Claudio Patti (SV Huchenfeld), Kaan Yildiz (FC Fatihspor Pforzheim), Patrick Pierra (FC Bauschlott), Stefan Krajnovic (FC Steinegg), Angelo Franchino (FC Schellbronn), Mirco Lanzilotti (SV Kickers Pforzheim), Iulian Vorniceanu (GU-Türkischer SV Pforzheim), Maxim Petru (FC Espanol Karlsruhe), Kevin Bauer (TV Gräfenhausen), Jörg Heinemann (TSG Godramstein), Sirwan Darman (vereinslos).

Abgänge: keine.

TSV Grunbach II

Zugänge: Luca May(CfR-A-Junioren), Kriss Berger, Dustin Blum, Dustin Schessl, Marc-Philip Ehmann(alle A-Junioren SV Büchenbronn), Felix Zeisler, Oscar Junior Enon Baye (beideASV Arnbach), Marc Gergert, Nico Schöninger (beide SV Büchenbronn), MarcelKarst (FC Engelsbrand), Christopher Bossert (FC Steinegg).

Abgänge: Denis Wolf, Daniel Ewert (beide zum FC Engelsbrand).

FC Engelsbrand II

Zugänge: André Bleich (FC Ersingen), Bünyamin Erdogan (FC Fatihspor Pforzheim), Daniel Ewert (TSV Grunbach), Frank Haist (SG Oberes Enztal), Niklas Schuppler (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Dennis Wolff (TSV Grunbach).

Abgänge: Maximilan Häberle (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Marcel Karst (TSV Grunbach), Jonah Schwemmle (TSV Wimsheim).

FV Langenalb II

Zugänge: Oliver Kern (TuS Ellmendingen), Kevin Santoro (TSV Schöllbronn), Sascha Boller, Sebastian Gaida (beide TSV Grunbach), Marc Armbruster, Mohammet Suwareh (beide VfB Pfinzweiler), Dominic Theis (vereinslos).

Abgänge: Jens Helfrich (FSV Eisingen), Mustafa Timar (TSV Schöllbronn), Tim Schaar (SG Burbach/Pfaffenrot), Jeremy-Steven Fix (VfB Pfinzweiler), Tim Vögele (VFL Höfen), Deniz Apak (TV Gräfenhausen).

GU-Türkischer SV Pforzheim II

Zugänge: Sadig Al Suleiman (Blau-Weiß Papenburg), Marcello Campisi (FC Fatihspor Pforzheim), Mert Kizilarslan (SV Büchenbronn), Orhan Tekin (FC Birkenfeld), Sascha Mörgenthaler (TSV Grunbach), Yannik Korzuch (FC Kieselbronn), Bünyamin Karagöz (TuS Bilfingen), Göksel Dindar (FC Baden Darmsbach), Baran Sicak (FV Öschelbronn), Karkir Mendanilöglu (Futsal Portus Pforzheim), Bilal Mahdjane (SC Pforzheim), Erdijan Görisch (FC Alemannia Wilferdingen), Mehmet Cakir (eigene Jugend), Narcis-Constantin Silaghi (SV Kickers Pforzheim), Salvatore Jose Di Bernardo (FC Alemannia Wilferdingen).

Abgänge: Onur Yildiztepe (FV Öschelbronn), Jonas Maier, Francesco Di Sazio (SV Kickers Pforzheim), Tarkan Topul (FC Fatihspor Pforzheim), Claudia Damin (Rastatt), Samet Uzun (FC Birkenfeld).

SV Neuhausen II

Zugänge: Ozan Gülya (1. FC Pforzheim 2018),Tim Kunze (eigene A-Jugend), Daniel Jourdan (TSV Wurmberg-Neubärental).

Abgänge: Noah Schrader (FV Tiefenbronn).

Spvgg Coschwa II

Zugänge: Maurice Leuzzi, Cedric Leuzzi (ASV Arnbach), Ado Kosuta (FV Wildbad), Peter Weber (TV Konstanz), Simon Schneider (TSV Grunbach), Julian Fegert, Niklas Kouba, Justin Tucholke, Mohamed Ali Kharat, Fabian Korinth, Max Melchior (alle Jugend/JFV Straubenhardt).

Abgänge: Tumani Sanyang, Brendan Kellner (VfB Pfinzweiler), Cherno Dibasey (Spvgg Dillweißenstein).

TSV Weiler II

Zugänge: Lucas Fromm, Jan-Noah Riefle (beide FC Germania Singen), Pascal Schäfer (FC Schellbronn), Tim Zekan (NK Posavina Pforzheim), Kevin Ziegler (VfB Pfinzweiler), Nico Siegrist (SpVgg Gröningen-Satteldorf), Colin Siegrist (FC Nöttingen A-Jugend).

Abgänge: Patrick Eberle (FC 08 Birkenfeld), Simon Kopitzki (Karriereende), Markus Eberle (Karriereende, als Co-Trainer zu Spfr. Feldrennach), Alex Lang, Jan Raskopf (beide Karriereende).