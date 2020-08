Die Wechsel in der Fußball-Landesliga

17 Mannschaften kämpfen in der Fußball-Landesliga um Punkte. Darunter auch der Vorjahres-Zweite ATSV Mutschelbach II und der Dritte 1. FC Birkenfeld.

Aus dem Kreis Bruchsal geht in dieser Saison gleich ein Quintett an den Start. Während sich der FC Östringen nach dem starken Abschneiden im Verbandspokal Hoffnungen auf eine Top-Platzierung macht und der FC Heidelsheim auf ein besseres Abschneiden als in der Vorsaison hofft, geht es für den VfB Bretten, den FV Hambrücken und Aufsteiger Kickers Büchig zunächst nur um den Klassenverbleib.

Das gilt auch für den Karlsruher Club VfB Knielingen,der ebenfalls neu im Kreis der Landesligisten ist.

Die Wechsel im Überblick:

FC Neureut

Zugänge : Cen Özer (FC Nöttingen A-Jugend.), Matthias-Uli Stengele-Kastneri (SC Wettersbach), Kevin Trenkle (Spfr. Forchheim A-Jgd.), Tim Trenkle (Spfr. Forchheim A-Jgd.), Jonas Schober (Spfr. Forchheim A-Jgd.), Christopher Persch (Spfr. Forchheim A-Jgd.), Jan Vellbinger (SV Rülzheim).

Abgänge : Dario Di Mola (FV Graben), Hagen Essig (TSV Reichenbach), Max Grether (SC Wettersbach), Florian Meyer (FV Linkenheim), David Pepler (Ziel unbekannt), Claudio Vollmer (Ziel unbekannt), Fabian Welte (Ziel unbekannt).

ATSV Mutschelbach II

Zugänge : Marco Jasin (1. SV Mörsch), Michel Muselewski (FV Ettlingenweier), Luca Obermeier (Spvgg Durlach-Aue), Jonah Reinle (1. FC Ersingen), Noah Reinle (1. FC Ersingen), Robin Schnürer (Spvgg Durlach-Aue).

Abgänge : Erich Strobel (1. FC Bruchsal), Benjamin Dauenhauer (Kickers Büchig), Manuel Balzer (TSV Auerbach), Felix Wildenhayn (TSV Auerbach), Ken Hoffmann (TuS Ellmendingen - Winterpause).

SV Huchenfeld

Zugänge : Ilyas Ankour (1. CFR Pforzheim A-Junioren), Max Bauer (JSG Biet A-Junioren), Christopher Dittrich (TuS Bilfingen), Marius Haaf (FC Nöttingen), Niklas Haaf (JSG Biet A-Junioren), Fin Hund (JSG Biet A-Junioren), Nikola Mustapic (JSG Biet A-Junioren), Joao Paulo Tardelli Rancano Rosa (1. CFR Pforzheim), Valmir Xhaka (SV Büchenbronn A-Junioren).

Abgänge : Calogero Argentiero (SV Kickers Pforzheim), Fatos Beka (FSV Buckenberg), Daniel Calo (GU-Türk. SV Pforzheim), Kay Peter Essig (FSV Buckenberg).

VfB Bretten

Zugänge : Noah Klötzer (eigene Jugend), Marcel Paukovic (eigene Jugend), Luis Pfannenschmid (eigene Jugend), Rico Reichenbacher (TuS Bilfingen), Luca Stojic (TuS Bilfingen), Salman Can Torun (TuS Bilfingen), Niklas Vogler (eigene Jugend).

Abgänge : Veljko Aleksic (SV Gölshausen), Philipp Eberl (pausiert), Luan König (Karriereende), Yannick Ngalene (Karriereende), Sertac Öztürk (FC Flehingen).

FC Ersingen

Zugänge : Matthias Fixel (SV Spielberg), Marcus Fixel (Spvgg Coschwa), Yannick Schöninger (TSV Grunbach), Valentino Di Grigoli (TuS Bilfingen), Kevin Geiger (TuS Bilfingen).

Abgänge : Florian Ritter, Dennis Ehrismann, Patrick Ackermann, Jan Preiszig (alle Karriereende), Marco Heidecker (FV Niefern), Moritz Moser (FC Nussbaum).

FV Hambrücken

Zugänge : Sakib Nadarevic (SV Philippsburg), Mehmet Budak (FzG Münzesheim), Marvin Ludwig (VfR Rheinsheim), Marco Schmid (SV Philippsburg), Kerim Öztürk (Spvgg Ketsch), Timo Keller (SG Tengen), Jonathan Dollinger (FC Heidelsheim), Nicolai Laudemann (FC Kirrlach), Christoph Bohn (FC Kirrlach), Mehmet Bozkurt (1. FC Bruchsal), David Böser (eigene Jugend), Tobias Neuberth (zweite Mannschaft).

Abgänge : Patrick Stucke (VfB St. Leon), Marlon Feßler (FzG Münzesheim), Paul Notheisen (TuS Mingolsheim), Joshua Grub (FC Forst), Daniel Tesch (FV Wiesental), Deniz Topcu (FC Obergrombach), Gvinthan Navaneethakrishnan (FSV Büchenau), Pascal Schneider (SC Reilingen), Leo Lamesic (TB Zeiskam), Nils Jäckle (FVgg Neudorf), Enis Sahiti (SV Philippsburg), Christian Schmidt (SV Menzingen).

VfB Knielingen

Zugänge : Thomas Kokott (Germania Neureut), Mergim Kurtolli (SC Wettersbach), Janik Wolf (Fvgg Weingarten), Patrick Schanz (Fortuna Kirchfeld), Tareq Odeh (FC Stätzling), Furkan Avci, Liam Fein, Simon Heck, Adrian Kleiber, Furkan Nalbant, Julian Tappert, Leon Wegmer (alle eigene Jugend).

Abgänge : Philipp Maier (Spvgg Söllingen), Jason Fritsch (pausiert), Patrick Scholz (Karriereende), Pascal Schwab (Karriereende).

FV Ettlingenweier

Zugänge : Timo Bauer (SV Kuppenheim), Leon Forcher (Sportfreunde Forchheim), Mirko Ernst (FC Friedrichstal), Moritz Köpf (FC Friedrichstal), Julian Papic (FV Grünwinkel).

Abgänge : Florian Benz (SV Langensteinbach), Jascha Pollok (TSV Oberensingen), Jan Reinhard (KIT SC), Tim Kröbel (Spvgg Durlach-Aue), Lukas Grob (SV Au am Rhein), Felix Schindele (Ziel unbekannt).

FC Heidelsheim

Zugänge : Kevin Hertl (FV Ubstadt), Leon Fehling (TB Jahn Zeiskam), Adam Filipovic (SV Bruchsal), Ivica Grgic (FzG Münzesheim), Ivan Greguric (SV Philippsburg), Enis Qollaku (FV Wiesental), Tolga Sönmez (Fortuna Kirchfeld), Sinan-Tugay Sönmez (Fortuna Kirchfeld), Domagoj Popovic (FV Liedolsheim).

Abgänge : Enes Karamanli (1. FC Bruchsal), Oliver Nell (1. FC Bruchsal), Mario Zelic (1. FC Bruchsal), Lukas Durst (1. FC Bruchsal), Jonathan Dollinger (FV Hambrücken), Duncan Forster (FC Flehingen), Marcel Eckler (FSV Büchenau), Timo Sebold (FV Wiesental), Alessio Geißler (FC Forst), Dragan Novakovic (Ziel unbekannt).

Kickers Büchig

Zugänge : Benjamin Dauenhauer (ATSV Mutschelbach), Simon Markovic (ATSV Mutschelbach), Pascal Steinfels (TSV Reichenbach), Marco Bosnjakovic (VfB Eppingen), Andreas Katzenmaier (FC Neibsheim), Leon Steinbrenner (eigene Jugend), David Koch (eigene Jugend).

Abgänge : Sven Rayher (FC Jöhlingen), Marvin Bühler (TSV Rinklingen), Nico Metzner (FC Neibsheim).

TSV Reichenbach

Zugänge : Hagen Essig (FC Neureut), Sabri Ghannay (ASV Durlach), Simon Hornung (eigene Jugend), Christoph Kastier (Spvgg Durlach-Aue), Marius Rosenthal (Spvgg Durlach-Aue), Nico Ruppenstein (FC Friedrichstal), Tobias Steigert (eigene Jugend).

Abgänge : Ibrahim Aydin (TSV Schöllbronn), Jakob Simang (TSV Oberweier), Pascal Steinfels (Kickers Büchig).

SV Büchenbronn

Zugänge: Yusuf Unat (FV Bad Wildbad), Daniel Dedaj (Kickers Pforzheim), Nico Schneider (TSV Grunbach), Domenico Pugliese (Iraklis Waiblingen), A. Ivanovice, M. Ivanovice, Ronan Hofmann, Can Ozmen (alle eigene A-Junioren).

Abgänge: Mert Kizilarslan (GU-Türk. SV Pforzheim), Nico Schöninger, Marc Gergert (beide TSV Grunbach), Deniz Yalcin (FC Fatihspor Pforzheim).

TuS Bilfingen

Zugänge : Denis Baral, Marius Baral, Daniell Scarafil (alle 1. FC Alemania Hamberg), Alper Demirci (1. FC Bruchsal), Ricardo Martines (1. FC Bruchsal), Mikias Argaw (SG Daxlanden), Brian Oppong (SG Daxlanden), Leutrim Beqiraj (SV Michelbach), Musa Kaykun (FzG Münzesheim), Marco Haidour (FV Fortuna Kirchfeld), Levent Cumur (FC Germania Singen), Rahim Benhafsa (FC Nöttingen), Samuel Königsfeld (FC Espanol Karlsruhe), Merlin Tchanzu (FC Espanol Karlsruhe), Lars Kuhn (TSV Grunbach).

Abgänge : Rico Reichenbacher, Luca Stojic, Can Turan (alle VfB Bretten), Kevin Geiger (1. FC Ersingen), Valentino de Grigoli (1. FC Ersingen), Kevin Stoitzner (SV Langensteinbach), Büny Karagöz (GU-Türk. SV Pforzheim).

FC Ispringen

Zugänge : Marco Filler (FC Germania Singen), Tim Schrade (TSV Wurmberg-Neubärental), Lucca Grau (TSV Wurmberg-Neubärental), Tom Unger (1. FC Birkenfeld), Justin Kalinowski (FV Göbrichen), Stefan Riegel (A-Jugend 1.CFR Pforzheim), Lucas Heger (A-Jugend 1. FC Birkenfeld) .

Abgänge : Kai Müller (Spfr. Mühlacker), Mikael Doru (FC Alemannia Wilferdingen), Ilhan Erdogan (FC Alemannia Wilferdingen).

FC Birkenfeld

Zugänge : Alex Jawo (Alemania Hamberg), Tim Reule (FV Wildbad), Samet Uzun (GU/Türkischer SV Pforzheim), Robin Mesaros (SG Unterreichenbach/Schwarzenberg), Andy Surgota (FV Göbrichen), Felix Enke (1. FC 08 Birkenfeld II).

Abgänge : Roman Hajeck (1. FC Bruchsal), Alex Hoffmann (FC Nöttingen), Orhan Tekin (GU/Türkischer SV Pforzheim), Tom Unger (1. FC Ispringen).

FC Nöttingen II

Zugänge : Alex Hoffmann (1. FC 08 Birkenfeld), Paul Wolf (FC Nöttingen U19), Axel Köninger (FC Nöttingen U19), Nick Stöhrer (FC Nöttingen U19), Tim Bahnmaier (FC Nöttingen U19), Daniel Däscher (FC Nöttingen U19), Konstantin Hansch (FC Nöttingen U19), Reiner Kissel (FC Nöttingen U19), Nico Wiesner (FC Nöttingen U19), Eren Altuntas (FC Nöttingen U19), Tobias Däscher (FC Nöttingen U19), Marlon Klaus (FC Nöttingen U19).

Abgänge : Adrian Becker (FC Busenbach), Luca Holzinger (FV Fortuna Kirchfeld), Nichita Maltev (Ziel unbekannt), Lucas Merk (FC Jöhlingen), Abderrahim Moussaref Benhafsa (TuS Bilfingen), Maximilian Oliviera de Olivierera (1. FC Calmbach), Patrick Pagna (SpVgg Durlach-Aue), Markus Schwarz (SpVgg Coschwa), Jonathan Walch (pausiert studienbedingt).

FC Östringen

Zugange: Jens Umstadt, Alexander Zimmermann (beide FC Kirrlach), Valentin Hess (SV Oberachern), Andy Gänsmantel (TSV Wieblingen), Robin Karolus (SV Rohrbach/Sinsheim), Lennard Zimmermann (Spvgg Neckarelz U19), Marvin Pfeifer ( FCA Walldorf U19).

Abgänge: Driton Uka, Ismail Akdag (beide SV Philippsburg), Marcelo Eberhard (FV Neuthard), Lorenz Stellberger (SV Tiefenbach), Timo Mistele (FC Zuzenhausen), Patrick Kerti (TuS Mingolsheim).