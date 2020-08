Die Wechsel in der Fußball-Verbandsliga

Weiter aufgerüstet hat der ohnehin schon stark besetzte ATSV Mutschelbach im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. Einen großen Umbruch gab es derweil bei der Spvgg Durlach-Aue sowie bei Fortuna Kirchfeld. Der SV Spielberg hat jetzt zwei Gondorf-Brüder im Kader, nämlich Marvin und Fabian.

In Mutschelbach sind zwei Malsams im Kader. Mit Colin Bitzer (ATSV Mutschelbach), Luca Holzinger (Fortuna Kirchfeld) und Paulo Lima (SV Spielberg) suchen drei ehemalige Nöttinger von dieser Saison an ihr Glück in der Verbandsliga.

Reinhard Schenker, bislang ATSV Mutschelbach, geht den umgekehrten Weg und steht künftig als Co-Trainer der Nöttinger an der Seitenlinie. Einziger Vertreter aus dem Kreis Bruchsal ist der FC Kirrlach, der in Georg Erceg einen neuen Trainer an der Seitenlinie und auch auf dem Platz einen personellen Umbruch vollzogen hat.

Die Wechselbewegungen im Überblick:

ATSV Mutschelbach

Zugänge : Colin Bitzer (FC Nöttingen), Jonas Malsam, Jan Malsam (beide FC Bruchsal), Leon Preine (SV Mörsch).

Abgänge : Benedict Pfisterer (Karriereende), Kai Kunzmann (Karriereende), Julian Holzmann (Karriereende), Simon Markovic (Kickers Büchig), Reinhard Schenker (Co-Trainer FC Nöttingen), Yannick Rolf (Trainer ATSV Mutschelbach II).

Fortuna Kirchfeld

Zugänge : Sven Däggelmann, Justin Wagenführer (beide FC Eggenstein), Tom Spachholz (FV Leopoldshafen), Alphan Demir (Spvgg Durlach-Aue), David Böhm, Paul Westphal, Simon Zahalka (alle FCA Walldorf), Luca Holzinger (FC Nöttingen), Lucca Wobe (FC Friedrichstal), Nadim Ködel (TSG Jockgrim), Gonas Paneerselvam (FC Espanol)

Abgänge : Dirk Rohde, Dominic Frey (beide Rot Weiß Elchesheim), Tino Hodzic, Andrej Hinsmann (beide TSV Oberweier), Tolga Sönmez (FC Heidelsheim), Sinan Sönmez (FC Heidelsheim), Selim Corovic (Fvgg Neudorf), Patrick Schanz (VfB Knielingen), Mladen Tesanovic (Germ. Neureut), Marc Keller (SV Langensteinbach), Daniel Filkovic (FC Kirrlach).

FC Kirrlach

Zugänge : Ali Dönmez (Spvgg Durlach-Aue), Anh Duc Duong (eigene Jugend), Daniel Filkovic (Fortuna Kirchfeld), David Jerkovic (FC Nöttingen U19), David Zyprian (VfB Gartenstadt), Dirk Naumann (Spvgg Durlach-Aue), Marcel Höniges (FC Friedrichstal), Mikel Schuster (ASV Durlach), Nico Michelberger (SV Schwetzingen A-Jugend), Patrick Hocker (SV Waldhof), Rouven Freidel (eigene Jugend), Tim Riehl (eigene Jugend), Xaver Woelk (SV Blankenloch A-Jugend), Yannick Knopf (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge : Alexander Zimmermann (FC Östringen), Andreas Esswein (Philippinen), Ayhan Akdemir (VfR Mannheim), Ender Yarar (FV Wiesental), Enhar Altintas (SV Philippsburg), Jens Umstadt (FC Östringen), Kai Schwaiger (FV Ubstadt), Maurice Mayer (VfR Mannheim), Nikolai Loés (FV Wiesental), Patrick Haumann (Ziel unbekannt), Stavros Eirinikos (SV Langensteinbach), Yannick Krämer (VfR Mannheim).

VfR Mannheim

Zugänge : Ayhan Akdemir (FC Kirrlach), Leon Ampadu Wiafe (eigene U19), Eric Biedenbach (TB Jahn Zeiskam), Rafael Cardoso dos Santos (TuS Rüssingen), Fabian Herchenhan (FC Arminia Ludwigshafen), Cihad Ilhan (FV Heddesheim), Alexander Jäger (FC Arminia Ludwigshafen), Benedikt Koep (VfB Stuttgart U23), Yannick Krämer (FC Kirrlach), Maurice Mayer (FV Kirrlach), Ugo- Mario Nobile (FC Speyer), Leon Ono (eigene U19), Marc-David Thau (FC Speyer), Patrick Haag (FC Villingen), Anes Klicic (FC Speyer), Lauris Rafael Schneider (FSV Frankfurt A-Jugend).

Abgänge : Sinan Bal (FV Brühl), Erdem Dogan (Ziel unbekannt), Bartosz Franke (Ziel unbekannt), Marcel Gessel (1. FC Bruchsal), Jascha Glückschalt (Ziel unbekannt), Gaetano Giordano (TSG Weinheim), Daniel Herm (FV Nußloch), Norbert Kirschner (DJK/FC Ziegelhausen Peterstal), Steffen Kochendörfer (FV Nußloch), Can Özgün (Ziel unbekannt), Abnor Pacaj (SV Sandhausen U23), Georgios Roumeliotis (Hassia Bingen), Ayhan Sabah (Ziel unbekannt), René Schwall (FC Türkspor Hochstätt), Harun Solak (SV Schwetzingen), Enis Ulsoy (Ziel unbekannt).

FV Heddesheim

Zugänge : Dennis Broll (VfB Gartenstadt), Eric Schaaf (VfB Gartenstadt), Patrick Fetzer (VfB Gartenstadt), Luca Sterzing (SV Sandhausen U23), Noel Hesse (2. Mannschaft).

Abgänge : Marius Schilling (pausiert), Yannick Wöppel (DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal), Eduard Hartmann (unbekannt), Raul Chira (VfL Neckarau), Cihad Ilhan (VfR Mannheim), Christopher Hiller (FV Leutershausen).

SV Spielberg

Zugänge : Marvin Gondorf (Spvgg Durlach-Aue), Fabian Gondorf (Spvgg Durlach-Aue), Fabian Geckle (1. FC Bruchsal), Silas Keck (Fortuna Kirchfeld), Nico Plattek (TSV Grunbach), Jannik Hoffmann (KSC U19), Paulo Lima (FC Nöttingen).

Abgänge : Nikolai Bauer (Neckarsulmer SU), Samuel Brunner (Spvgg Durlach-Aue), Matthias Fixel (FC Ersingen), Edmond Kapllani (KSC U17 Co-Trainer), Simon Meier (Jahn Zeiskam), Jan-Ruven Schieferdecker (Spvgg Durlach-Aue), Ryotaro Tomizawa (Ziel unbekannt), Sören Kaiser (Karriereende, neuer Co-Trainer des SV Spielberg).

1. FC Mühlhausen

Zugänge : Jürgen Rennar (FCA Walldorf), Niklas Schaffer (FCA Walldorf), Julius Klefenz (FCA Walldorf), Luca Theres (FC Zuzenhausen), Stefano Bulla (SG Dielheim/Mühlhausen), Nils Halter (SG Dielheim/Mühlhausen).

Abgänge : Christian Schneider (SG Horrenberg), Caner Yilmaz (ASV Eppelheim), Felix Kraus (Karrriereende).

VfR Gommersdorf

Zugänge : Florian Schuler (FSV Hollenbach), Jason Wozniczka (VfR-U19), Dennis Vollmer (SG Bad Wimpfen), Niklas Breuninger (U19 FSV Hollenbach), Jann Baust (U19 FSV Hollenbach), Andreas Cebulla (TSV Pfedelbach), Dennis Petrowski (TSV Pfedelbach).

Abgänge : Nico Hirschlein (SG Hohebach/Rengershausen), Julien Dotzauer (SpVgg Möckmühl), Florian Stelzer (1. FC Umpfertal), Sascha Silberzahn (SGM Markelsheim/Elpersheim), Gabriel Mütsch (SC Amrichshausen), Nico Bayha (Neckarsulmer SU).

FC Friedrichstal

Zugänge : Alex Butschek (TSV Grunbach), Noel Mannherz (eigene Jugend), Jan Morlock (eigene Jugend), Behcet Öztürk (TSG Weinheim), Andrei Petre (eigene Jugend), Moritz Schnörringer (eigene Jugend).

Abgänge : Tim Baumgärtner (TV Spöck), Mirko Ernst (FV Ettlingenweier), Marcel Höniges (FC Kirrlach), Simon Pongratz (unbekannt), Nico Ruppenstein (TSV Reichenbach), Lucca Wobbe (Fortuna Kirchfeld).

Spvgg Durlach-Aue

Zugänge: Trainer Daniel Kreuzer (TSV Kürnbach), Cemil Aslan (SV Oberachern II), Patrick Huckle (1. CfR Pforzheim), Patrick Pagna (FC Nöttingen II), Kevin Bayer (ASV Durlach), Steffen Haas (pausierte), Samuel Brunner (SV Spielberg), Jan Ruven Schieferdecker (SV Spielberg), Lukas Kunz (SV Langensteinbach), Tim Kröbel (FV Ettlingenweier).

Abgänge : Jonas Daum (SG Stupferich), Nico Maxein (SG Stupferich), Fabian Gondorf (SV Spielberg), Marvin Gondorf (SV Spielberg), Robin Schnürer (ATSV Mutschelbach), Luca Obermeier (ATSV Mutschelbach), Ermin Besic (FC West), Dominic Cope (Mundingen), Dirk Naumann (FC Kirrlach), Ali Dönmez (FC Kirrlach), Yildirim Demir (Fortuna Kirchfeld), Marius Rosenthal (TSV Reichenbach), Christoph Kastier (TSV Reichenbach), Mathias Dörrich (FSV Eisingen), Matteo Poppert (SC Wettersbach).

SV Langensteinbach

Zugänge : Florian Benz (FV Ettlingenweier), Vittoria Cali (TSV Grunbach), Alen Delic (TSV Grunbach), Stavros Eirinikos (FC Kirrlach), Marc Keller (Fortuna Kirchfeld), Alwin Reuer (Young Boys Reutlingen), Kevin Stoitzner (TuS Bilfingen).

Abgänge : Daniel Böhringer (1. FC Bauschlott), Patrick Grycz (FSSV Karlsruhe), Fabian Jäckh (pausiert), Lukas Kunz (Spvgg Durlach-Aue), Adrijan Lazar (SG Stupferich).

VfB Eppingen

Zugänge: Akin Akar (U19 SGV Freiberg), Till Schweizer (eigene Jugend), Tim Feder (U19 FV Löchgau), Christopher Wild (FC Zuzenhausen), Serhat Ayvaz (Neckarsulmer Sportunion).

Abgänge : Tobias Zakel (FSV Sulzfeld), Maurice Lange (TSV Steinsfurt), Jan Nicklausson (VfR Heilbronn), Johannes Ebner (FSV Schwaigern), Tolga Kilic (VfR Heilbronn), Tom Marmein (TSV Ilshofen).

TSG Weinheim

Zugänge : Aaron Can (TSV Wieblingen), André Halblaub (eigene U23), Gaetano Giordano (VfR Mannheim), Malcom Darffour (Eintracht Wald-Michelbach), Marian Veigel (eigene U19), Patrick Geissinger (VfB Gartenstadt), Steven Stattmüller (reaktiviert), Tarek Hambrecht (eigene U19), Tim Wilkening (SG HD-Kirchheim), Tim Krohne (VfB Gartenstadt), Yannick Stoffe (ASV Fußgönnheim).

Abgänge : Behcet Öztürk, Cem Bora Sahin, Georgios Goulas, Lorik Bunjaku, Muhammed Çalhanoglu, Nemanja Markovic, Tobias Fürste (alle Ziel unbekannt), Deniz Yetkin (TSV Pfaffengrund), Dennis Meis (SV Gimbsheim), Dino Smajlovic (SC Rot-Weiß Rheinau), Fabrizio Romagnolo (TSV Viernheim), Felix Barzantny (SG Unter-Abtsteinach), Kenta Uchida (SG Unter-Abtsteinach), Pascal Link (ASV Feudenheim), Stefan Rapp (FV Hockenheim).

FC Zuzenhausen

Zugänge : Niklas Strein (TSV Wieblingen), Nils Reißfelder (SVRohrbach), Enis Ulusoy (VfRMannheim)

Abgänge : Tobias Keusch (FV Nußloch), Stefan Landes (pausiert), Christopher Wild (VfB Eppingen), Luca Theres (FC Mühlhausen), Yannick Heinlein (SV Dühren)

Waldhof Mannheim II

Zugänge : Luca Pedretti(eig. U19), ChristosGeorgakas (Enosis Mannheim), Marc Lutz(eigene U19), Nico Kieren (FSV Salmrohr), Nicolai Münch (SG HD-Kirchheim U19), Hamed Saleh (Würzburger Kickers II), Fabio Lo Porto (eig. U19), Eduard Mahmuti (eig. U19), Paquale Marsal (VfB Gartenstadt), Volkan Rona (eig. U19), AleksaVintonji (Grafica Belgrad U19), Malik Mikona (SG Unter-Abtsteinach).

Abgänge : Marko Cabraja (Türkspor Mosbach), Patrick Hocker (Olympia Kirrlach), Eren Aygün (SV Sandhausen U23), Daniel Tsiflidis (FC Esslingen), Arlind Ademi (FC Kufstein), Filip Vlahov, Dominik Rupcic (alle Ziel unbekannt).