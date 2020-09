Turnier im Eisschnelllauf

Erster Shorttrack-Weltcup in Bietigheim-Bissingen

In Bietigheim-Bissingen wird kommendes Jahr zum ersten Mal ein Shorttrack-Weltcup ausgetragen. Die Stadt an der Enz ist damit neben Dresden der zweite deutsche Weltcup-Standort, an dem die Wettkampfserie auf dem Eis veranstaltet wird.