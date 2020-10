Im Leben der 17-jährigen Lilly Ochs aus Bühl spielt der BMX-Sport eine große Rolle

Schon seit einem Jahr war die 17-jährige BMX-Race-Fahrerin Lilly Ochs nicht mehr auf der Bahn in Bühlertal unterwegs, obwohl ihre Karriere dort vor mittlerweile sieben Jahren beim RSV Falkenfels begonnen hatte. Dazu inspiriert hatte sie ihr Bruder, der damals selbst BMX-Racer war. Inzwischen fährt sie für die TG Neureut in Karlsruhe. Ein Wechsel, den sie damit begründet, dass sie dort bessere Perspektiven sieht.

Doch auch das, was sie schon erreicht hat, kann sich sehen lassen. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Zolder (Belgien) war sie ebenso am Start wie bei der Europameisterschaft im gleichen Jahr in Sarrians (Frankreich). Da war zwar jeweils nach den Vorläufen Schluss, doch konnten sie Erfahrungen sammeln, die ihr auf nationaler Ebene, bei den süddeutschen Meisterschaften beispielsweise, vordere Platzierungen einbrachten.

Und der siebte Platz bei den deutschen BMX-Meisterschaften in Stuttgart im Jahr 2019 machte sie sogar zum Mitglied des Bundeskaders. Diese Nominierung hätte ihr zwar die Möglichkeit verschafft am Olympiastützpunkt in Stuttgart zu trainiere, doch der zeitliche und logistische Aufwand wäre zu hoch gewesen, sagt Mutter Ilka Lionetti. Also habe man auf diesen „Bonus“ verzichtet.