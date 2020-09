Ohne Abstand schnell im Abseits: Diese Corona-Regeln gelten im Amateurfußball

Immer wieder gibt es dieser Tage Momente, in denen das Geschehen auf den Sportplätzen im Amateurfußball für einige Augenblicke in den Hintergrund rückt. Im Zentrum des Interesses steht dann besonders das, was zahlreiche Fotografen weit über die Region hinaus rund um die Plätze beobachten und in Bildern festhalten: die Zuschauer.

Die zentrale Frage dabei: Halten sich die Fußball-Fans an den seit Ausbruch der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Mindestabstand? Während mancherorts die Hygienemaßnahmen streng eingehalten und kontrolliert werden, scheint es anderenorts, als hätte es Corona nie gegeben.

Tatsächlich machen es die einzelnen Verordnungen, Lockerungen und unterschiedlichen Hygienekonzepte den Vereinen und Zuschauern nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Wie viele Zuschauer dürfen überhaupt vor Ort sein? Was passiert, wenn sich ein Spieler mit dem Virus infiziert hat? Und wer gibt all die Regelungen eigentlich vor? Die wichtigsten Fragen und Antworten hat unser Redaktionsmitglied Sandra Hennig zusammengetragen.