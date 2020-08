Reserve des ATSV Mutschelbach als Talentschuppen

Es hat dann ja doch geklappt mit der Versetzung in die höhere Klasse. „Viva La Verbandsliga.“ Die Meister-T-Shirts kündeten beim Saisoneröffnungsabend des ATSV Mutschelbach weiß auf schwarz vom geglückten Aufstieg.

Die Frauen des Karlsbader Clubs dürfen in der kommenden Saison auf gleichem Level antreten wie die erste Mannschaft der Männer, die den erstrebten Aufstieg in die Oberliga auch aufgrund des Saisonabbruchs aber ebenso verpasste wie die Reserve den für diesen Fall dann möglichen Sprung in die Verbandsliga. Den zweiten Platz in der Abschlusstabelle wertete Co-Coach Florian Kappler dennoch als „überragendes Jahr“.

An Qualität verloren

Trainer Yannick Rolf weiß, dass es schwer werden wird, diesen Erfolg in der bevorstehenden Saison zu wiederholen. „Wir haben individuelle Qualität verloren“, erklärte Rolf. Torjäger Erich Strobel hat den ATSV II zum Oberliga-Aufsteiger 1. FC Bruchsal verlassen, Benjamin Dauenhauer wechselte zu Kickers Büchig und Manuel Balzer und Felix Wildenhayn zog es zum TSV Auerbach.

Ken Hoffmann, Coach der Frauen und auch stolzer Träger des Viva-Verbandsliga-Trikots, hatte es schon in der vergangenen Winterpause als Spielertrainer zum TuS Ellmendingen gezogen.

Zugängen mangelt es noch an Erfahrung

Den Zugängen Marco Jasin (19 Jahre/SV Mörsch), Michel Muselewski (19/FV Ettlingenweier), Luca Obermeier (21/Spvgg Durlach-Aue), Jonah und Noah Reinle (beide 23/1. FC Ersingen) und Robin Schnürer (22/Spvgg Durlach-Aue) fehlt es aufgrund des Alters noch an Erfahrung.

Rolf sagte denn auch, dass er kein Ziel für die kommende Spielzeit vorgeben wolle, nur so viel:„Wir wollen eine gute Rolle in der Landesliga spielen, uns weiterentwickeln und alle Spieler auf eine neue Stufe heben.“

18 Feldspieler

Im Jahr nach der starken Saison hat der ATSV seine zweite Mannschaft als Talentschuppen neu aufgestellt. Die Absicht ist, mittelfristig Spieler der ersten Mannschaft von Trainer Dietmar Blicker zuzuführen.

Mit 18 Feldspielern nimmt das Landesliga-Team die Runde auf, die als erste Pflicht am 5. September eine Fahrt zum letztjährigen Tabellenfünften TuS Bilfingen vorsieht.

Reserve für die Reserve

Im Gegensatz zur Verbandsliga-Mannschaft kann die Reserve mit dem Aufstieg noch gut warten. Und für den Fall, dass das Personal aus welchem Grund auch immer knapp werden sollte: Der ATSV hat auch noch eine dritte Mannschaft gemeldet, die in der Kreisklasse B antritt.

Zugänge : Marco Jasin (1. SV Mörsch), Michel Muselewski (FV Ettlingenweier), Luca Obermeier (Spvgg Durlach-Aue), Jonah Reinle (1. FC Ersingen), Noah Reinle (1. FC Ersingen), Robin Schnürer (Spvgg Durlach-Aue).

Abgänge : Erich Strobel (1. FC Bruchsal), Benjamin Dauenhauer (Kickers Büchig), Manuel Balzer (TSV Auerbach), Felix Wildenhayn (TSV Auerbach), Ken Hoffmann (TuS Ellmendingen - Winterpause).