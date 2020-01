Ringer aus Weingarten krönen sich zum Meister

Anzeige

Jubelstürme auf und neben der Matte: Der SV Germania Weingarten hat am Samstagabend nichts mehr anbrennen lassen und sich nach einer Demonstration der eigenen Stärke die Meisterkrone in der Deutschen Ringerliga (DRL) aufgesetzt.

Nach dem klaren 21:9-Erfolg im Hinkampf ließ die Staffel von Trainer Frank Heinzelbecker auch im zweiten Duell dem KSV Ispringen keine Chance und machte dank eines souveränen 17:11 in der heimischen Walzbachhalle den Titelgewinn perfekt. Nach drei gewonnen Bundesliga-Meisterschaften durften die Germanen im dritten Anlauf nun erstmals in der DRL jubeln.

Publikumsliebling Jan Fischer macht alles klar

Mit dem Vorsprung aus dem Hinkampf im Rücken legte der SVG bereits vor der Pause ein 11:4 vor. So war es Publikumsliebling Jan Fischer vorbehalten, gleich zu Beginn des zweiten Kampfabschnitts mit einem 3:0-Punktsieg im deutschen Duell mit Bogdan Eismont alles klar zu machen.

Während im Hintergrund „We are the champions“ lief, fielen sich Fischer, Coach Heinzelbecker und weitere SVG-Athleten in die Arme und bejubelten ihr Meisterstück. Die Ispringer um Trainer Alexander Leipold, die zum Rückkampf mit nur neun Ringern angetreten waren, müssen nach ihrem Titelgewinn 2018 dagegen erst einmal auf eine weitere Trophäe warten.