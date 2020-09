Sasbacher Florent Muslija trifft gegen den KSC auf die früheren Kollegen

Die Laune ist bestens bei Florent Muslija, als er nach dem Vormittags-Training frisch geduscht in der Medienabteilung des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zum Interview-Termin erscheint. Das war in den vergangenen zwölf Monaten nicht immer der Fall. Als Stammspieler unter dem damaligen Coach Mirko Slomka in die Saison gestartet, rutschte der 22-Jährige aus Sasbach im Saisonverlauf in die Reservistenrolle.

Nur zehn Einsätze in der Startelf

Zwar stand er in allen 34 Ligaspielen im Kader, allerdings nur zehnmal in der Startelf. Zehnmal saß er 90 Minuten lang auf der Bank, darunter auch bei den beiden Unentschieden gegen seinen Ausbildungsclub Karlsruher SC, von dem er im August 2018 nach Hannover in die Bundesliga gewechselt ist. Im DFB-Pokal ging es bereits im August 2019 ebenfalls gegen den KSC, Hannover unterlag im Wildparkstadion mit 0:2 – mit Muslija in der Anfangsformation.