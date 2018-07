Schäfer bedauert KSC-Absage

Dem Wettlauf mit der Zeit in den für ihn recht undurchsichtigen Angelegenheiten, die in Istanbul und Teheran behandelt wurden, wollte sich der Karlsruher SC nach tagelangem Hin und Her am Mittwochmittag dann nicht länger aussetzen. Der Fußball-Drittligist nahm wie berichtet Abstand von seinem seit Tagen offen gehaltenen Alternativplan, am Samstag die Generalprobe für die Liga-Saison nicht beim FC Ingolstadt zu bestreiten, sondern im Wildparkstadion gegen den iranischen Pokalsieger Esteghlal Teheran.

Esteghlals Trainer Winfried Schäfer erklärte am Donnerstagmorgen gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten: „Unser Club hat den Präsidenten gewechselt, deshalb die Verzögerung bei der Vertragsunterzeichnung. Auch der Sponsor hat abgewartet. Leider konnte der KSC nicht länger warten, wegen des Ticketverkaufs und der Organisation.“ Zuvor hatte es tagelang Schwierigkeiten mit den Visa gegeben, die aber laut Rolf Ulrich, bei KSC für den Spielbetrieb zuständig, dank des entgegenkommenden Generalkonsulats in Istanbul gelöst worden seien. Auch die Versicherungen für Spieler und Staff der Iraner sowie deren Flüge aus Istanbul waren bereits geregelt gewesen.

Fortschritte mit Esteghlal

Der 68 Jahre alte Schäfer wiederholte, dass er mit seiner in der Türkei weilenden Mannschaft sehr gerne nach Karlsruhe geflogen wäre, um im Wildpark anzutreten und „den iranischen Fußball positiv zu vermarkten“. Schäfer erwähnt die Fortschritte, die Esteghlal, bei dem er im Oktober 2017 einen Zweijahresvertrag unterschrieb, vorweisen kann: „Wir haben uns durch die Erfolge der letzten Saison von Platz 15 auf Platz drei verbessert in der Liga und haben uns für die AFC-Champions-League qualifiziert. Wir wurden dann Cupsieger und Gruppenerster in der Champions League, treten im August im Viertelfinale gegen Al Saad Quatar an und haben daneben auch Asiens größtes Derby in Asien gegen Persepolis vor 100000 Zuschauern gewonnen“, zählt Schäfer auf.

Zweiter Anlauf soll folgen

So sei sein Verein zum „Botschafter des iranischen Fußballs geworden“, mit dem sich der gebürtige Mayener liebend gerne auch in dem Stadion gezeigt hätte, wo er in den 1990ern die erfolgreichste Zeit als Vereinstrainer erlebte. „Ich habe Oliver Kreuzer mitgeteilt, dass ich das Spiel gerne in absehbarer Zeit nachholen werde“, verriet Schäfer, der in Iran ein Déjà-vue erlebt: „Wie damals kommen reiche Clubs, die meine neuen Nationalspieler mit viel Geld weglocken.“

Der KSC hatte sich zum einen aus Verbundenheit zu Schäfer auf das heikel gewordene Abwarten in Sachen Esteghlal bis zu einer finalen Deadline am Mittwoch eingelassen. Zum anderen hätte der Verein gerne einen Testlauf in der heimischen Arena bevorzugt, da er ein neues Ticketsystem hat und Drehkreuze an den Eingängen des Wildparkstadions eingebaut wurden.