Auch die Schiedsrichter tauchen beim Bundesliga-Restart in eine neue Welt ein

Anzeige

In der Debatte um den Bundesliga-Neustart während der Corona-Krise haben Elite-Schiedsrichter wie Daniel Schlager aus Hügelsheim bei Rastatt bislang keine tragende Rolle gespielt. Doch auch für sie gelten besondere Corona-Regeln.

Ohne die Spielleiter geht es nun einmal nicht. Und je näher der Wiederanpfiff am Wochenende rückt, umso mehr sind auch Schlager und Co von den besonderen Corona-Vorkehrungen betroffen. Die Unparteiischen müssen zwei Tests über sich ergehen lassen, sollen getrennt und erst am Spieltag anreisen, vor dem Anpfiff Schutzmasken tragen und die Abstandsregeln einhalten. Im Kölner Videokeller sind die Arbeitsplätze inzwischen durch Plexiglasscheiben abgetrennt.

Auch interessant: Fußball-Schiedsrichter Schlager misst sich in der Bundesliga-Pause mit E-Sport-Profis

Trotz allem sagt Schlager: „Ich freue mich auf den Restart.“ Der Schiedsrichter des FC Rastatt 04 fühlt sich „bestmöglich auf die neue Herausforderung vorbereitet“, möchte sich ansonsten aber nicht weiter zur besonderen Situation der Referees äußern.

Schiedsrichter Schlager, Fritsch und Kimmeyer betroffen

Für zwei weitere Unparteiische aus der Region geht in den kommenden Tagen die Zwangspause ebenfalls zu Ende: Der gebürtige Bruchsaler Tobias Fritsch und der aus dem Karlsruher-Höhenstadtteil Palmbach kommende Nikolai Kimmeyer werden in Liga zwei als Assistent oder Vierter Offizieller früher oder später wieder ins Geschehen eingreifen. Fritsch kommt darüber hinaus auch als Video-Referee infrage.

Zur Vorbereitung haben die beiden wie ihre Kollegen von den Athletiktrainern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Fitnessprogramm erhalten, das Fritsch und Kimmeyer, inzwischen beide in Mainz beheimatet, zum Teil gemeinsam absolviert haben. „Wir trainieren selbstverständlich mit dem geforderten Mindestabstand“, betont Kimmeyer.

Auch interessant: KSC vor Re-Start in der Zweiten Liga: Auch für die Polizei sind Geisterspiele ungewohnt

Training in Regelkunde mit DFB-Videos

Um in Sachen Regelauslegung fit zu bleiben, gab es vom DFB regelmäßig Videosequenzen, in dieser Woche folgte noch eine Präsentation zum Thema „Spiele ohne Zuschauer“, um sich auf die veränderte Geräuschkulisse einzustellen.

„Die Partien werden schon einen ganz anderen Charakter haben“, prognostiziert Kimmeyer, der mit „einer positiven Anspannung, aber ohne Angst“ dem Neustart entgegensieht. „Wenn jemand doch ein schlechtes Gefühl hat, kann er ein Spiel auch ablehnen“, erklärt der 28-Jährige.

Auch interessant: Umstrittene Geisterrunde: Wie sinnvoll ist die Bundesliga-Fortsetzung mit Geisterspielen?

Notfallplan bei positivem Corona-Test

Zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz an der Pfeife dürfte Kimmeyer in den nächsten Wochen nicht kommen. Zwar sieht das DFB-Konzept vor, dass im Falle eines positiven Corona-Tests beim Schiedsrichter ein anderer aus dem Team die Spielleitung übernimmt, doch vor Kimmeyer, der bis zur Regionalliga pfeifen darf, wären andere an der Reihe. Die sogenannte Landesverbandsneutralität hat der DFB vorerst aufgehoben, so dass Kimmeyer nun auch im Badischen eingesetzt werden könnte.

Daran wird man sich gewöhnen. Nikolai Kimmeyer, Schiedsrichter aus Palmbach

Auch ansonsten wird sich einiges ändern für die Referees, die etwa mit Schutzmasken zur obligatorischen Schuhkontrolle anrücken müssen oder verbale Duelle mit Spielern und Trainern zumindest auf kürzere Entfernung vermeiden sollen. „Im ersten Spiel wird das alles neu sein“, sagt Kimmeyer zu den Corona-Vorkehrungen, „aber daran wird man sich gewöhnen.“