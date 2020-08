Schiedsrichterin Selina Menzel aus Stutensee pfeift bald in Männer-Oberliga

Dass Selina Menzel an Wochenenden gleich zwei Dutzend Männer nach ihrer Pfeife tanzen lässt, das sorgt bei Kollegen wie Kunden immer mal wieder für Erstaunen und Neugier. „Was, echt?!“, heißt es dann. Ja, echt: Die Bankangestellte steht in ihrer Freizeit als Schiedsrichterin auf dem Fußballplatz und hat gerade den nächsten Aufstieg feiern dürfen. In der neuen Saison pfeift Menzel auch in der Männer-Oberliga.

Für die 22-Jährige ist das der nächste Schritt auf dem angepeilten Weg nach oben. „Ich habe schon gehofft, dass es reicht zum Aufstieg und habe mich wirklich sehr gefreut, als ich es Anfang Juli erfahren habe“, sagt Menzel, die im Frauen-Bereich schon seit vier Jahren in der Zweiten Liga pfeift. Die Männer-Oberliga, die in der kommenden Woche startet, sei ein „sehr großer Sprung“, sagt die Finanzassistentin: Der Rahmen nochmal ein Stück weit professioneller, einige richtige Stadien, mehr Zuschauer. Und: mehr ausgebuffte Spieler.

Weniger versteckte Fouls bei den Frauen

Das hat Menzel bereits als Assistentin an der Seite mitbekommen. Da werde eher mal ein „bissle versteckter agiert“, sagt die aus Stutensee stammende Unparteiische. Gemeckert werde dann zum Beispiel leiser und im Vorbeigehen, „dass das draußen keiner so richtig mitbekommt“, erzählt Menzel: „Und wenn du dann die Gelbe Karte zückst, rastet vielleicht der Trainer aus.”