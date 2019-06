Schützenpaar Reitz holt erste Medaille für deutsches Team

Anzeige

Minsk (dpa) – Die Pistolenschützen Sandra und Christian Reitz haben bei den Europaspielen die Bronzemedaille geholt. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole setzten sie sich im Kampf um Platz drei gegen Gastgeber Weißrussland durch.

Es war die erste Medaille für das deutsche Team in Minsk. Der 32-jährige Olympiasieger von Rio de Janeiro und seine 35-jährige Frau streben auch bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio eine Medaille an. Der Mixed-Wettbewerb steht dort erstmals im olympischen Programm.